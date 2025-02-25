「全球最大燒肉園區」還有第三期　建築師曝可能規劃

▲有「燒肉南霸天」之稱的佐麻里餐飲集團，打造全球最大的燒肉園區，2期「誠品生活台南」，原定Q1開幕，誠品生活透露，期程再調整。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有「燒肉南霸天」之稱的佐麻里餐飲集團，打造全球最大的燒肉園區，分3期開發，1期碳佐麻里新興店去年底已開幕，2期「誠品生活台南」，原定Q1開幕，誠品生活透露，期程再調整，至於3期規劃首度曝光，將打造為高級精品或名車旗艦店。

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台南市政府與財政部國有財產署共同合作的「南區鹽埕段商八BOT案」，由碳佐麻里餐飲集團2019年得標，該區定名為「碳佐麻里新興園區」，分成3期規劃，打造全球最大燒肉園區。

▲新興園區1期有碳佐3品牌進駐，「碳佐麻里」、「天鍋麻辣」去年12月底已同步開幕，吸引無數饕客朝聖。（圖／記者張雅雲攝）

負責設計1、2期建築的「橙田建築室研所」主持人羅耕甫透露，1期有碳佐3品牌進駐，「碳佐麻里」、「天鍋麻辣」去年12月底已同步開幕，吸引無數饕客朝聖；而「有你真好沙龍餐廳」則預計於4至5月登場。

第二期是樓地板面積10226.9坪的「誠品生活台南」位於台南南區中華西路一段，為地上4層商場、地上5~6樓為停車空間，外觀已掛出誠品生活的招牌，以及即將進駐的10個品牌，即將公開的「誠品生活台南」為南台灣規模最大的誠品商場，不少在地人都相當期待開幕。

▲負責設計1、2期建築的「橙田建築室研所」主持人羅耕甫透露，預料這2棟建築將會活絡南區商業及休閒機能，帶動經濟發展。（圖／記者張雅雲攝）

誠品生活表示，原本預計第一季「分階段」開幕，但又希望完整呈現，因此開幕時程還會再調整，具體時程後續確認後會再公布。外界推估，原定Q1開幕可能趕不及將延後。

第三期基地尚未動工，目前綠化成廣場及平面停車場，預計打造為高級精品或名車旗艦店。羅耕甫說：「在這麼大塊的基地上，把2家企業集團的理念與文化融入建築中，成為區域建築地標，以城市永續性、綠化為主要設計主軸，預料這2棟建築，將會活絡南區商業及休閒機能，帶動經濟發展。」

期數 項目名稱 樓地板面積 現況 規劃內容 停車位規劃 第一期 全球最大燒肉園區 3517.6坪 2024年12月7日開幕 碳佐麻里餐飲集團打造的燒肉園區 合計520個汽車位、684個機車位（與第二期共享） 第二期 誠品生活台南 10226.9坪 原本預計Q1開幕，期程調整中 誠品生活進駐，提供多元商業與文化體驗 合計520個汽車位、684個機車位（與第一期共享） 第三期 高級精品或名車旗艦店 未定 尚未動工，暫為綠化廣場及平面停車場 規劃打造高級精品店或名車旗艦店 目前為平面停車場，未來規劃待定

▲碳佐麻里新興園區3期規劃。（ETtoday製表）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，園區位於南區，該區開發時間早，缺乏建地可開發，新案大缺貨，推案多集中在舉喜重劃區，成交價近年已站上3字頭，至於園區周邊有華廈案主打「碳佐園區第一排」，預估未來開案價將挑戰4字頭。

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