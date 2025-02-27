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房東賣店面　台中30年老牌牛排館出走

記者陳筱惠／台中報導

「南公益、北崇德」已經是台中餐廳雲集的美食商圈，不過崇德商圈近期迎來一波汰舊換新潮，原在崇德路二段上已經屹立約30年的老牌牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」因房東準備賣屋而搬遷，新址曝光，信義房屋專家表示隨著美食集市效應、捷運開通，周邊租金行情5年來漲幅約8成。

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▲▼崇德路二段,北屯,北區,商圈,捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲屹立約30年的老牌牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」因房東準備賣屋而搬遷。（圖／記者陳筱惠攝）

繼老牌美式餐廳「TGI Friday’s」將從西區英才路搬遷至崇德路二段，原在崇德路二段上已經屹立約30年的老牌牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」則因房東賣屋而準備搬遷，新址也已曝光，在原址約650公尺距離的文心路上，店家掛出「28傳承全新體驗」的搬遷布條，新址也已在趕工裝潢中。

▲▼崇德路二段,北屯,北區,商圈,捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲凱恩斯岩燒餐廳雖然搬遷，但也離不開崇德商圈，據查，新址為原「太艮樓」地點。（圖／記者陳筱惠攝）

凱恩斯岩燒餐廳原址為地上4層的獨棟建物，除一樓、地下室為餐廳外，其餘為設計師事務所與教會，據建築物掛出的出售看板顯示，開棟建物地坪182.5坪、建坪388坪，實際售價尚未刊登在網路平台，記者撥打看板上的電話，無人接聽。

細數崇德路二段上，幾乎都是知名品牌、連鎖餐廳進駐，除老店凱恩斯岩燒牛排外，旁為北澤壽喜燒吃到飽、陶板屋等，對面還有韓式炸雞bb.q CHICKEN、勝博殿、輕井澤火鍋，以及正在裝潢中的「TGI Friday's崇德店」。

不過，凱恩斯岩燒餐廳雖然搬遷，但也離不開崇德商圈，據查，新址為原「太艮樓」地點，就位於文心路四段與梅川東路四段的獨棟角地建物，該餐廳於去年底徵求頂讓，當時頂讓訊息透露，該店佔地150坪、使用面積200坪，月租金36萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲崇德路二段租金一覽表。

信義房屋文心捷運店林俊明認為：「餐廳展店需找地段上具備優勢、獨棟又顯眼之處，凱恩斯岩燒餐廳新據點目前正在進行整修裝潢工程，該據點停車也方便，其實算是相當可遇不可求的優勢。」

林俊明說：「餐飲業展店的關鍵，就是地段能不能帶來穩定人潮人流與消費力，過去文心路沿線如原本小蒙牛招租45萬元，相對應呼應起來租金單價落在1800~2000元，而現在牛排館行情35~36萬元為很基本的價格，若以150～200坪空間來說，捷運沿線5年前月租金落在20萬元上下，換句話說，租金漲幅隨著商圈熱絡，漲幅約8成。」

▲▼中捷試營運，王品集團重壓文心崇德站展店。（圖／記者陳筱惠攝）

▲文心崇德站商圈發展迅速，關鍵在於區段有辦公大樓，離漢口路商圈、人潮密集度高。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，長拓不動產商仲洪雅雯分：「崇德路二段之所以會吸引餐飲品牌積極搶進，關鍵在於區段有辦公大樓，離漢口路商圈、文心崇德捷運站都不遠，人潮密集度高，不論是商務用餐、親友聚會，這區域都是很合適的地點，沿線品牌雖有出有進，但詢問店家也倍增。」

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關鍵字：台中崇德商圈凱恩斯岩燒餐廳搬遷美食信義房屋

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