桃園中路指標案實登開牌　在地人：沒大家想的浮誇





▲桃園中路特區指標案「國泰GRAND PARK 」首批實登開牌。（圖為中路特區／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

桃園中路特區指標案「國泰GRAND PARK 」首批實登開牌，成交單價在60.9~63.4萬元。信義房屋在地房仲表示，該案是區域中大坪數首次站上6字頭的個案，但價格沒有大家原先想的那麼浮誇，仍還是可接受的行情。

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桃園中路指標案「國泰GRAND PARK 」，價格是當地房市關注焦點，甚至有不少人預期將上看7字頭。然而，最新實價開牌，揭露了10筆交易，成交單價落在60.9~63.4萬元，低高樓層都有，由於該案坪數規劃較大，因此總價帶在4293~5049萬元。

信義房屋中路重劃店經理宋有容表示，目前中路特區線上銷售的預售案包括「璟都中路大苑」、「葛里法」、「悦讀伊頓」等等，小坪數已見到6字頭成交，中大坪數則在5字頭，也就是說「國泰GRAND PARK 」成為中路特區中大坪數首次站上6字頭的個案。

不過，宋有容也表示，幾年前國泰在中路特區推案時，單價比其他個案高出5~10萬元，如今以「國泰GRAND PARK 」首批揭露的價格來看，再對照區域行情，沒有呈現太浮誇的狀況，但另一方面該案規劃百戶規模，未來銷售到中後段時的是否調價，要進一步追蹤。

▲中路特區新案均價5字頭，與小檜溪重劃區差不多。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌表示，中路特區在2014~2016年不景氣時，成交價只有2字頭，遠輸給藝文特區，但中路屬於開發面積不小的重劃區，綠化表現不錯，環境質感佳，又鄰近舊市區兼具生活機能，目前均價來到5字頭。

何世昌指出，在桃園眾多重劃區中，中路特區價格數一數二，只輸給青埔，並與小檜溪差不多。至於區域買盤，他觀察該區以在地客為主力，雙北客則約占2成左右。

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