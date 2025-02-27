最火重劃區也失利　台中土地標脫率僅18%創新低

▲台中市府公開標售，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中2025年地政局首度舉辦土地標售，此次標售範圍包含水湳經貿園區、13期重劃區、14期重劃區，共計133筆土地，總標售底價來到747.95億元，不過單價、底價皆高，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低紀錄。

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此次台中市政府地政局，區段徵收區配餘地標售以及市地重劃區抵費地標售，範圍囊括台中市西屯水湳經貿園區，13、14期新興重劃區標售，其中水湳文商段47地號、共計1028坪，也是此次單價王，每坪底價來到311.4萬元，標售底價32.02億元，引來2封標單，最終37.89億元、單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。

▲水湳文商段47地號、共計1028坪，最終以37.89億元、單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，地王是由有地緣關係的楊姓自然人得標，用意在整合鄰地。據悉，是有營建背景、土地買賣的經驗；台慶不動產14期大崇德加盟店專營土地的達人李凱曜分析：「此次標售以開發商來說，受到限制貸款的問題，大多數呈現觀望，13、14期多為鄰地整合，溢價率大多在1％上下，也表示標售價與市價相差不遠。」

▲受到購地貸款限制、購地後開發期程限制，導致開發商投標意願不高。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市地政局副局長劉正倫表示：「過去幾次標售標脫率約25~30％，這次約18％，有略低一點，分析相關原因，大抵以中央相關政策，包含購地貸款限制、購地後開發期程，都有相當限制規定，開發商都會評估自己相關風險，導致開發商投標意願不高。」

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