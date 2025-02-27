ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最火重劃區也失利　台中土地標脫率僅18%創新低

▲▼地政局開標 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市府公開標售，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中2025年地政局首度舉辦土地標售，此次標售範圍包含水湳經貿園區、13期重劃區、14期重劃區，共計133筆土地，總標售底價來到747.95億元，不過單價、底價皆高，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低紀錄。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

此次台中市政府地政局，區段徵收區配餘地標售以及市地重劃區抵費地標售，範圍囊括台中市西屯水湳經貿園區，13、14期新興重劃區標售，其中水湳文商段47地號、共計1028坪，也是此次單價王，每坪底價來到311.4萬元，標售底價32.02億元，引來2封標單，最終37.89億元、單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。

▲▼ 台中,水湳,生態段,文商段,土地,建商,獵地,千坪,房價,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳文商段47地號、共計1028坪，最終以37.89億元、單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，地王是由有地緣關係的楊姓自然人得標，用意在整合鄰地。據悉，是有營建背景、土地買賣的經驗；台慶不動產14期大崇德加盟店專營土地的達人李凱曜分析：「此次標售以開發商來說，受到限制貸款的問題，大多數呈現觀望，13、14期多為鄰地整合，溢價率大多在1％上下，也表示標售價與市價相差不遠。」

▲▼地政局開標 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲受到購地貸款限制、購地後開發期程限制，導致開發商投標意願不高。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市地政局副局長劉正倫表示：「過去幾次標售標脫率約25~30％，這次約18％，有略低一點，分析相關原因，大抵以中央相關政策，包含購地貸款限制、購地後開發期程，都有相當限制規定，開發商都會評估自己相關風險，導致開發商投標意願不高。」

▲▼地政局開標 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

關鍵字：台中土地標售水湳經貿園區市價溢價率

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一家三口電費270元「公共電費卻要800元」　他崩潰：住大樓的痛

新建案公設多，代價也反映在分擔公共電費上！一名網友收到最新一期的電費單，一家三口兩個月的電費只要262元，但卻要繳納將近800元的公共電費，讓他感到非常無奈，「住大樓的痛啊」。貼文曝光，不少網友有感，「真的，我的公共電費都比我們2個人的費用都還高」。

4分鐘前

最火重劃區也失利　台中土地標脫率僅18%創新低

台中2025年地政局首度舉辦土地標售，此次標售範圍包含水湳經貿園區、13期重劃區、14期重劃區，共計133筆土地，總標售底價來到747.95億元，不過單價、底價皆高，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低紀錄。

26分鐘前

屋主僅欠7.3萬元　上億「鳥籠豪宅」再流入法拍市場

被稱為「鳥籠豪宅」的「水樹之間」頂樓戶，4年前流入法拍市場，但拍賣前就撤回。如今，該戶再度流入法拍，拍賣原因是「給付租金」，也就是屋主在他處欠租金未繳，經查法院資料，屋主欠7.3萬元租金，金額小，因此本次法拍再度撤回的機率高。

1小時前

房東賣店面　台中30年老牌牛排館出走

「南公益、北崇德」已經是台中餐廳雲集的美食商圈，不過崇德商圈近期迎來一波汰舊換新潮，原在崇德路二段上已經屹立約30年的老牌牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」因房東準備賣屋而搬遷，新址曝光，信義房屋專家表示周邊租金行情5年來漲幅約8成。

4小時前

忠孝復興再一都更案衝200萬俱樂部　開發商撞名川普

近期北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」成為話題，該區位於忠孝復興，也是近年北市的都更熱區，最新實價揭露又有一案成交單價上200萬元。

20小時前

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣「A4紙地主」黑幕再被議　

長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣因胰臟癌去世，引發各界人馬關注。這位生前涉入台灣最大自辦重劃（單元2）弊案的主事者，也間接揭開過去台中長達20年的自辦重劃黑暗期。

21小時前

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台房價飆升最猛的明星里。

21小時前

桃園中路指標案實登開牌　在地人：沒大家想的浮誇

桃園中路特區指標案「國泰GRAND PARK 」首批實登開牌，成交單價在60.9~63.4萬元。信義房屋在地房仲表示，該案是區域中大坪數首次站上6字頭的個案，但價格沒有大家原先想的那麼浮誇，仍還是可接受的行情。

22小時前

楊文欣癌逝！罕見「父接子棒」參選失利　淡出政壇專心獵地

前立委楊文欣癌末病逝，享壽64歲，讓昔日在中部地區叱吒風雲的長億集團再度成為地方人士熱議話題，地方人士透露，長億在未凍省前，政商關係良好，創辦人楊天生曾任國大代表，兒子楊文欣更曾擔任省議會副議長，長億事業版圖跨及各領域，楊家在國民黨紅派、黑派之外，自創派系，號稱台中的第三勢力。

2/26 12:12

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高雄文山特區商業發達，澄清路不少知名連鎖品牌進駐，集市效應強，近期捷運黃線開始在澄清路施工圍起護欄，沿線有店家向屋主提出調降月租金1萬元，沒想到反被調漲5000元，氣得在網路PO出盤讓，專家表示，屋主不認施工會影響反倒會更好，因此漲租。

2/26 11:50

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

房東捨租轉賣　台中資深牛排老店..

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍..

屋主僅欠7.3萬元　上億「鳥籠..

忠孝復興再一都更案衝200萬俱..

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝..

6位企業主橫掃4千坪土地　台中..

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區..

預售實登件數滑鐵盧　徐佳馨：房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

住大樓的痛！1家3口電費270..

最火重劃區也失利　台中土地標脫..

屋主僅欠7.3萬元　上億「鳥籠..

房東捨租轉賣　台中資深牛排老店..

忠孝復興再一都更案衝200萬俱..

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣..

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍..

桃園中路指標案實登開牌　在地人..

楊文欣癌逝！扶植各地民代楊家成..

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366