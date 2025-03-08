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美1月房市銷售年減5.2%　成交預期指數創24年最低點

▲房產,房子,房屋,房地產,仲介。（示意圖／Pixabay）

▲美1月房市慘淡。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國房市在1月份遭受沉重打擊，高抵押貸款利率與居高不下的房價共同導致房屋銷售大幅下滑。根據美國全國不動產協會（NAR）的數據，反映未來成交趨勢的「待售房屋指數」（Pending Home Sales）較去年12月下降4.6%，創下自2001年該指標開始統計以來的最低點，年減幅則達5.2%。

NAR首席經濟學家雲（Lawrence Yun）表示，「目前尚不清楚是否因1月為近25年來最寒冷的一個月份，影響買家進場。如果是這樣，未來幾個月的銷售可能會回升；然而，房價高漲與抵押貸款利率上升，顯然正在壓縮購房能力。」

儘管極端氣候可能影響部分市場表現，但1月房市交易量的變化呈現地域差異。美國東北部地區的銷售量反而較12月上升，而西部地區則呈現下降，這些地區通常不受嚴寒影響。美國南部地區的房屋銷售跌幅最大，而南部一直是近年來房市最活躍的區域。

抵押貸款利率也是影響因素之一。根據《每日貸款新聞》（Mortgage News Daily）的統計，美國最受歡迎的30年期固定抵押貸款利率在去年12月上半月曾跌破7%，但隨後開始回升，並在整個1月維持在7%以上，進一步削弱購房者的負擔能力。

房價方面，近幾個月部分地區的價格有所鬆動，部分賣家選擇降價求售，但全國房價依然高於去年同期。儘管1月市場上的待售房屋數量增加，包括已簽約但尚未正式交屋的房產，整體庫存年增17%，且已連續14個月呈現年增趨勢，但房屋銷售仍然低迷。

房地產網站（Realtor.com）經濟學家瓊斯（Hannah Jones）分析，「更多待售房屋確實可能促進更多房屋交易，但房源的增長在美國各地並不均衡。此外，許多需求旺盛的地區待售房源依然相對較低，這限制了房屋銷售的回升。」

關鍵字：美國北美要聞房產房地產

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