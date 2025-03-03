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台南1區人口數「逆成長」　台積擴廠再助房價5年漲1倍

▲▼ 台南,九份子 。（圖／記者張雅雲攝）

▲安南區受惠南科、台積電議題，房市購屋信心大振，房價逆風高飛，九份子重劃區5年來房價有約1倍漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南人口持續外流，房價卻不停上漲，縣市合併以來人口數下降1.8萬人，不過安南區受惠南科、台積電議題，房市購屋信心大振，房價逆風高飛，區內最熱門的購屋區段為九份子重劃區，5年來房價有約1倍漲幅。專家分析，最主要的原因就是產業紅利。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

根據統計，台南1月總人口數為185萬8455人，相較縣市合併2010年1月的187萬6960人，總人口數減少1萬8505人，然而安南區截至1月最新人口數為20萬3882人，僅次於永康區，為台南第二大行政區，相比2020年1月的19萬6728人人，5年內增加7154人。

泰嘉開發董事長呂金發表示，南科台積電廠區進駐員工人數已獨步南台灣，加上3奈米、5 奈米製程產能再擴充，最新傳出又要在南科3期蓋2座CoWoS新廠等計畫，產業紅利帶動科技人不斷移入。

▲▼ 台南,九份子 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九份子特區位於安南，主要受惠地理位置和交通便利，每年人口持續穩定增加。（圖／記者張雅雲攝）

上嘉廣告統計，九份子預售案2020年推案均價約每坪19萬元，2024年來到37萬元，5年來漲幅約1倍，部分高樓層景觀戶的房價已達4字頭。實登顯示，單價最高為「海富深見」主打具景觀優勢，最高達每坪49.1萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲泰嘉開發基地達1285坪的九份子第10期，為1棟地上24樓的超高樓，3日動土預計Q2公開。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長佘光宗表示，九份子可建地已經不多，目前自住客可接受的價位，區域天花板落在4字頭初上下，區域新案如「湖映白」、「海富深見」創價戶，都是在去年9月的信用管制之前成交，目前成交價落在每坪40萬元上下。

佘光宗說：「不過建商近年勇於加價購地，反映在房價上，新案也難有太大的降價空間，目前買賣雙方價格出現拉鋸，自住客呈現觀望。」

有「九份子推案王」之稱的泰嘉開發，在該區已推8案，看好該區未來發展，今年持續動工，呂金發指出，之後還有第10期、第11期。


年份 均價（萬元／坪） 成交量（戶）
2020 19 568
2021 25 647
2022 32 804
2023 35 572
2024 37 401

▲九份子近年預售屋房價變化。資料來源：上嘉開發（ETtoday製表）

上嘉廣告行銷經理趙子喬表示，目前該區住6用地，地價約60~70萬元，區域最貴地價為2024年潤隆子公司金駿營造以每坪約98萬元取得的住8用地，預計將在今年Q2開賣，外界預估，開價也要站上5字頭。

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關鍵字：台南安南區房市產業紅利房價九份子

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