「平價時尚」品牌屏東將開大店　土地條件曝光：至少600坪

▲平價服飾品牌NETNET在店內貼出公告，要在東港、恆春地區展店，並歡迎推薦介紹，引來屏東網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／屏東高雄小鎮社團（新聞、美食、爆料、交通））

記者張雅雲／高雄報導

平價服飾品牌NET近期積極展店，除在六都熱門商圈設址外，竟然在屏東貼出公告，要在東港、恆春尋找400~800坪的店舖，或是600~1000坪的土地拓點，專家表示，屏東跟六都的租金成本差很多，規模經濟又可以壓低成本，以坪效換算在屏東一直展店都沒問題。

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有網友在臉書粉專《屏東高雄小鎮社團（新聞、美食、爆料、交通）》PO出一張照片，知名平價服飾品牌NET在屏東NET店內貼出公告，要在東港、恆春地區展店，並歡迎推薦介紹，尋找400~800坪的店舖，或是600~1000坪的土地拓點。

原PO忍不住詢問「今天去NET逛逛，發現東港和恆春也要有了嗎？」留言引來屏東網友熱議，也有網友直言恆春有客源嗎？連在地人也十分疑惑，東港已有一店，還要再拓點嗎？

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，之前潮洲NET一店因為生意相當不錯，生意好到要在潮州設二店，不過在最熱鬧延平路商圈，因找不到大型店面而作罷，如今要到東港、恆春展店也不意外。

▲潮洲NET一店生意好到要在潮州設二店，不過在最熱鬧延平路商圈，因找不到大型店面而作罷。（圖／記者張雅雲攝）

邱璿樺觀察，東港已有一間NET，再展店通常也是鎖定熱門商圈，最熱鬧的中山路有不少銀行與餐飲連鎖業進駐，單坪租金落在1000至1500元之間，若以800坪店舖來看，月租金約10萬元上下，該品牌以相對平價的定位，加上具高知名度，屏東人對該品牌接受度相當高。

至於恆春，屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華指出，恆春發展早，最熱鬧的中正路1樓店面大多地坪約20坪，租金約4~5萬元，以經營餐飲業為主，大型店面多有連鎖品牌卡位，釋出量也不多。

邱璿樺指出，去年NET大舉進軍南台灣，台南、高雄的最貴店租金甚至達百萬元，屏東大店租金成本遠低於六都，即便營業額比不上六都熱門商圈，邱璿樺說：「以坪效換算，在屏東一直展店都沒問題，加上NET憑藉通路規模壓低成本，搭配品牌經濟效益，積極展點具備一定戰略優勢。」

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