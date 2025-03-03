【廣編】店住合一！「金店面1268萬起」掀房市新熱潮　創業、居住超值兩用

【廣編特輯】

圖、文／寶佳學知苑提供

受到竹科蓬勃發展影響，近年來新竹縣市房價快速攀升，看中市場潛力，不少人鎖定新竹地區熱門重劃區掃房。

在這波趨勢下，「店住合一」物件的吸引力與日俱增，尤其是一樓店面具備彈性應用空間，無論是創業開店、自營工作室，或出租收租、未來轉手增值，都能發揮資產的最大價值。對於想要買房並打算開店做生意者，店面住家合而為一，可說是最精打細算的超值選擇。

位於新竹新豐明新重劃區核心地段的「寶佳學知苑」，不僅鄰近明新科大及松林國小、忠孝國小三學區內，亦緊鄰生活機能便利的車站商圈，距離台元科技園區、湖口工業區和鳳山工業區皆只有10分鐘左右的車程，不論是開店兼自住、收租或投資，都擁有無窮潛力。

「寶佳學知苑」涵蓋住宅型、文教型、混合型商圈特色的一樓金店面，擁有寬敞格局與靈活空間規劃，完美契合現代「店住合一」的房市新趨勢。無論是作為自用微型商辦、享受租金收益或轉售獲利等彈性多元的資金運用決策，都是從被動收入轉為主動收入的最佳首選。目前已進入完銷倒數，眼光精準的你切勿錯過！

寶佳學知苑

明星重劃區商圈、新豐車站商圈

接待會館/明星十街73號

禮賓專線/(03)5315888