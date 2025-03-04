最後一塊拼圖到位！　史上最複雜都更案定案「新案價估站百萬」

▲全台最複雜都更案「永和大陳社區」7單元已全數定案。（圖／新北住都提供）

記者項瀚／台北報導

全台最複雜都更案「永和大陳社區」7單元已全數定案，遠雄建設拿下最後1塊拼圖單元1，也是基地面積最大的1塊，預計2028年取得建照。7單元中，單元2是屋齡4年社區，而接下來進度較快、準備推案的是漢皇單元6、皇翔單元3。

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被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，全區面積超過8公頃，共分成7個單元，最後一塊拼圖單元1由新北住都中心擔任實施者，最新由遠雄建設獲最優申請人，投資金額達200億元，預計Q2就會簽約。

新北住都中心執行長錢奕綱表示：「單元1基地面積為7個單元中規模最大，超過300戶、近500位的相關權利人，未來預計興建3棟地上39層、地下6層建築物，並規劃幼兒園、公托中心及社會住宅等公益性設施。」

遠雄建設副總謝清林表示：「該案共規劃約1500戶，其中遠雄可分回51％，約765戶，分回總銷約255億元，由於仍有一小部分土地需要整合，預計2028年Q3取得建照，2034年Q1完工。」

▲永和大陳都更案7大單元進度整理。（表／記者項瀚整理）

觀察永和大陳都更案7個單元，最先完成的是單元2，現在已是屋齡4年的社區「勝開大地」。緊接著下一塊會是單元3，由皇翔建設興建，目前已拆屋，正準備動工興建，將採邊建邊售，但尚未確認開賣時間。

隔壁的單元4也由皇翔建設得標，但還有相關程序在跑，最快開工時間可能也要1年之後。合計單元3、單元4，基地面積合計7775坪，估算總銷破600億元。

單元5～7都是由建商擔任實施者，單元5由茂德機構拿下，單元6、單元7基地面積合計達6955坪，則由永和當地指標建商漢皇集團規劃。

單元6進度較快，將在5月陸續拆屋，緊接著就會興建動工並推案，產品規劃1~4房，該案也在今年初與第一銀行、兆豐銀行、合作金庫3家公股行庫，舉行120億元聯合授信案簽約典禮。

至於單元7，漢皇建設表示：「該案已報核，正在審議階段，預計整體時程會比單元6晚10個月左右。」

房市專家何世昌表示，雖然當前房市不佳，估今年整體買氣都不會太好，但永和地區新案供給稀缺，大陳都更案地理條件好，具水岸優勢，推案價百萬行情跑不掉，高樓層可能仍將創永和新高價。

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