北漂工作家人送車　他想存錢買房「年花10萬養車」猶豫了！網勸退

▲原PO猶豫該不該花錢養車。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

高房價時代，許多人想買房都得咬緊牙關，光是湊齊頭期款可能就要花不少心力，一名男網友表示，因為北漂工作，家人打算給他一輛二手車，但考量使用頻率及養車費用後，每年要多花10萬元，讓他有些猶豫，畢竟之後想要存錢買房，擔心存款累積速度因為養車而變慢，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「沒有房的情況下會願意養車嗎？」今年28歲在台北工作，平常都是搭捷運通勤，目前仍在累積資產，未來打算在郊區或鄉下買房。然而，家人考慮將一輛二手車給他用。

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不過，他分析，只有在周末打球時需要用車，養車成本包括保險、稅金、停車位月租費約4500元，再加上車子保養費用，粗估一年需增加10萬元的開銷；好處則是，周末活動範圍更廣，回南部老家也不一定要搭高鐵。

貼文曝光，網友認為車子不是必需品，「我台北人，在台北沒車位真的超麻煩，要一直找，後來就騎車了」、「不是日常跟工作很需要的話，真的不要，很燒錢又只會貶值。我身邊的人有車都寧願搭高鐵南下了，開長途很累」、「雙北坐計程車比較便宜」、「如果平常真的少用，是覺得不建議啦，多一筆無用處的開銷而已」、「你車接來都不要開，停車位、保險稅金就7至8萬了，一年抓10萬太少了」。

不過也有網友提出不同看法，「有車就會想到處走走了，我是這樣啦，很少開但還是都蠻需要的。主要你沒車位，租車位比較貴」、「開車是比較舒適，看你的評估」、有車可以旅行、載女友，下雨也可以出門，假日生活變很豐富，以後有小孩更需要，我家也是先有車，再慢慢存錢買房的」。