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家人能負擔頭期款！月薪3萬「能買套房嗎」　專家：比較看看

▲▼房子、套房、買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會覺得，年紀大會比較不好租屋，而近日就有44歲的網友透露，她的月薪約3萬多元，且沒有什麼存款，但因為怕老了沒地方住，加上不想租屋，所以就有意買房，大家覺得在這個時間點，買房是對的嗎？對此，信義房屋專家認為，可以用租金換算房貸去比看看，應該是都可以，總之就是看怎麼樣比較划算。

女網友在Dcard上，以「44歲該買房還是租房」為標題發文，提到她現在44歲，想要在雲林斗六買一間房價約300、400萬元的套房。她透露自己月薪3萬多元，且沒有什麼存款，不過家人則可以幫忙支付頭期款。

原PO透露，她之所以想買房，一方面是不想租房、怕老了沒地方住，另一方面則是自己買的話，也能住得比較安心，因此她就想知道，這個時間點買房是正確的嗎？還是錢不夠的話，就應該繼續租屋呢？

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以選擇買中古的套房，兩百多萬，讓每個月的房貸控制在八千元以下，這樣子你壓力不大」、「雲林不跌也不會漲到哪去，300、400萬基本不需要貸款就能買入了」、「有多少能力做多少事！靠自己才實在」、「自住需求又負擔得起就買，套房也沒有難貸款，只是成數不可能8成而已」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，可以用租金換算房貸去比較看看，畢竟租屋要付錢，買房也是付錢，應該是都可以，如果借得到頭期款的話，理論上「買」應該還是會划算一點。

關鍵字：買房雲林租屋信義房屋曾敬德

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