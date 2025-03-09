台中機場旅客突破200萬人　「國際門戶計畫」2區最受惠

▲中央同步推動「台灣地區民用機場2040年整體規劃」，將台中機場定位為「區域門戶」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著疫情解封，出國旅遊熱潮強勁復甦，出國人潮持續增長，根據交通部民用航空局統計，去年台中機場總旅客人數已突破兩百萬人，中央同步推動「台灣地區民用機場2040年整體規劃」，將台中機場定位為「區域門戶」，預估2040年旅客量上看400萬人次。

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根據交通部民用航空局統計，去年台中機場總旅客人數已突破200萬人，市府規劃配合航廈北移，並推進捷運藍線延伸至機場，串聯中彰投快速道路，全面提升交通便利性。市場預期，台中國際機場特區在交通利多帶動下，可望吸引特別注重便捷效率與機能的中科人。

其中「台中國際機場特區」受益最多的行政區將會在大雅、沙鹿2區，觀察推案量大的沙鹿區，受惠交通利多、產業加持，又有國際門戶計畫，吸引人口湧進購屋，區域內包含「麗景風和」、「富宇臻藏」及「精銳南斗路新案」等指標建案陸續登場。

▲沙鹿區因區段位置最接近屯區，還有中科高科技業帶動，成為台中海線四小龍領頭羊。（圖／記者陳筱惠攝）

金昌隆建設鎖定中清路「台中國際機場特區」推出新案「麗景風和」，主打40至48坪純3房產品，基地面積達1088坪，步行即可到達捷運橘線O3站，據實價登錄揭露，目前預售實登價格已站上4字頭。

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「沙鹿區因區段位置最接近屯區，還有清泉岡機場的航空相關產業，已增設多條國際線，為別區少有的優勢，成為台中海線四小龍領頭羊。」

不過紀光烜觀察，近期海線部分房市受到信用管制餘波盪漾，消費者觀望心態濃厚，但其他重要建設包括沙田停車場啟用、南山截水溝計畫、沙鹿區南斗路、沙鹿兒運暨體適能中心啟用都還是替在地帶來前景。

▲近期海線部分房市受到信用管制餘波盪漾，消費者觀望心態濃厚，但開發商看準未來發展仍持續推案。（圖／記者陳筱惠攝）



市場上其他指標建案也展現沙鹿的熱度，包含龍寶建設首度進軍沙鹿區，推出合建案「龍寶和臻邸」；富宇在鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元、總坪數37坪兩房兩廳，寫下近一年區域成交新紀錄；繼「精銳錦」之後，精銳建設看準海線發展潛力，也預計在沙鹿推出「南斗路新案」。

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「隨著機場門戶計畫及捷運規劃的推動，『台中國際機場特區』正崛起為中部連接國際的重要樞紐，類似桃園航空城的規劃，將有助於台中邁向國際化都市。」

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