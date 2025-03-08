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2025全球奢華房地產市場預測：杜拜成長5%奪冠、洛杉磯最慘

▲杜拜。（圖／取自免費圖庫Pixeby）

▲全球優質房地產市場2025年預測冷靜，部分市場面臨價格下跌風險。（圖／取自免費圖庫Pixeby）

記者陳致平／綜合報導

在經歷2023年價格回落後，全球頂級房地產市場於今年開始復甦。根據倫敦房地產諮詢公司萊坊國際（Knight Frank）發布的《2025年全球豪華房地產市場預測》，市場前景依舊樂觀，特別是杜拜、紐約、日內瓦與巴黎等城市，預計將迎來顯著成長。然而，由於購房可負擔性仍然受限，且庫存水平上升，部分主要市場的價格可能趨於停滯，甚至面臨下行風險。

萊坊國際的這份報告聚焦於全球豪華住宅市場的前5%，其主要買家群體為財力雄厚的購房者與投資者。該公司研究部全球主管貝利（Liam Bailey）表示，受限供應與人口成長將成為2025年市場回暖的關鍵驅動力。他指出，2023年頂級房地產價格回落後，市場陷入一段時間的低迷，但2025年將有多個主要市場恢復增長，整體前景樂觀。

主要市場預測

杜拜：+5%
杜拜的頂級房地產市場預計在2025年持續增長。受奢華住宅供應有限及人口快速增長推動，該市場表現亮眼。過去12個月內，主要住宅區房源數量減少52%，而1000萬美元（約2.98億台幣）以上的豪宅市場則減少65%，顯示供需緊張將進一步推升價格。

紐約：+3%
經歷五年低迷後，紐約的頂級房地產市場終於重拾信心，預計2025年將迎來自2019年以來的首次顯著增長。目前，紐約的庫存水平仍遠低於過去五年平均水準（下降54%），這將有助於在春季銷售旺季支撐價格。

日內瓦：+3%
作為全球富豪的安全避風港，日內瓦的頂級房市預計將成長3%，持續吸引超高淨值人士（UHNWIs，指流動資產淨值超過3000萬美元的富豪）。日內瓦擁有強勢貨幣、低稅率與優質生活水準，而2025年即將實施的減稅政策，將進一步增強其投資吸引力。

巴黎：+2.5%
儘管面臨政治不確定性，巴黎的頂級房市仍吸引來自英國與美國的買家，尤其受益於歐元走弱。隨著2024年奧運會與法國大選落幕，這些潛在買家可能會重新啟動此前擱置的購房計劃，進一步推動市場增長。

倫敦：+2%
受非居住者稅制結束與二手房印花稅上調影響，短期內倫敦市場復甦較為緩慢。然而，從長期來看，倫敦依舊具備投資吸引力，考慮到相對價值、政治穩定、現金買家增多及全球財富增長，未來五年內房價有望加速增長。

雪梨：+1%
雪梨的房價增長可能進一步放緩。受聯邦選舉、地緣政治不確定性及利率降息時機未定影響，市場活動將有所減少。然而，由於股市表現穩健、房產供應緊張，且大量現金買家仍在尋找適合物件，雪梨市場仍有一定支撐力。

邁阿密：0%
邁阿密的頂級房市在過去五年內大漲84%，但2025年將趨於平穩。2024年底年增幅已降至3.8%，且未來一年可能持續放緩。隨著房源供應量在過去12個月內增加36%，市場的主導權已經從賣方轉向買方。不過，幾年前購房並於近期出售的投資者仍可獲利可觀。

香港：0%
隨著新資本投資入境計劃擴大至住宅市場，預計5000萬港元以上的房市將變得更加活躍。儘管房貸利率仍高於租金收益，但房源稀缺及具吸引力的價格，將促使投資者重返市場。

新加坡：0%
2025年，隨著利率下調，市場信心將有所恢復。然而，由於額外買家印花稅（ABSD）仍在施行，對於非自住的海外投資者來說，市場熱度可能受到抑制，因此價格變動預計將保持平穩。

洛杉磯（比佛利山及周邊地區）：-2%
過去五年，洛杉磯的頂級市場價格累計上漲52%，但隨著庫存增加，2023年底至2024年初的最後一波漲勢已見頂，市場開始降溫。雖然價格可能小幅回落，但頂級房產仍有機會創下新銷售紀錄，某些獨特物件仍將吸引高價買家。

 ▼2025年全球豪華房地產市場預測報告中顯示，洛杉磯豪宅市場開始降溫，價格在2025年可能小幅回落。

關鍵字：頂級房地產豪華住宅投資者市場預測

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