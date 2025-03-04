洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名租屋族在網路上分享自己的租屋慘痛經驗，揭露自己在桃園租到一間問題租屋，短短一個月內不僅遭受疑似毒品的氣味侵襲，忍受樓上情侶的瘋狂舉動，還發現前租客常常鬧自殺，以及房東根本是惡質二房東。才住一個月，最後卻賠上了六千元搬家費，加上房仲佣金半個月，整體損失慘重，相當崩潰。

苦主在●【爆料公社官方專屬】●表示，他2月初簽約入住，房內環境整潔，外觀看起來也相當新穎。但當時唯一讓他疑惑的是，房間門竟然被暴力拆除，且留有不明刮痕，廁所門的氣窗也被拆掉。他向房仲和房東詢問此事，對方卻閃爍其詞，只說當天會補上新門，讓他當下沒有多想，便安心入住。

然而，入住後他才發現真正的問題開始浮現，首先是每當他洗澡並開啟抽風機，總能聞到濃烈的K他命氣味。這股異味每天折磨著他，但始終找不到來源，讓他懷疑前租客可能有問題。當向房東詢問前租客的背景時，對方卻始終不願透露，房仲更是收了佣金後就擺爛回應：「有問題找房東，不要來煩我！」

更誇張的是，樓上住著一對吸毒成癮的情侶，不僅時常半夜吼叫，甚至揚言要跳樓！「有天凌晨，樓上女子三度打開陽台門，哭喊著要跳下去，我住在19樓，她跳下去肯定沒命了！」他回憶當時的驚恐，整夜不敢闔眼，只敢向房東抱怨，沒想到對方竟冷漠回應：「這不關我的事！」這樣的態度讓他徹底心寒，決定退租。

事後，他向社區主委詢問這間房子的背景，才得知驚人內幕，「前租客常常鬧自殺，還經常叫救護車、警察……」這讓他和另一半當場毛骨悚然，甚至懷疑該房是否曾發生過死亡案件。

更讓他氣憤的是，這位惡房東竟然根本不是房屋所有權人！對方自稱是代替在澳門工作的姪子管理房屋，但卻拿不出任何正式委託書。而他當初簽約時，合約竟是房仲與這名惡房東私下擬定，讓他事後懊悔，當時一心只想找到住所，卻忽略了基本的法律保障。

3月1日，他與房東約定退租點交，沒想到對方卻百般刁難，甚至擺明想賴押金。他要求退還兩個月押金，房東卻藉口推拖，直到他男友介入交涉，對方才願意退還部分款項。但即便如此，房東最終仍強行扣除三千元水電瓦斯費，只退了一個半月押金。

這場租屋災難，讓他不僅身心俱疲，還賠上六千元搬家費，加上半個月的房仲佣金，整體損失相當慘重。他氣憤地說：「身為台灣人，竟然被一個不懂法律的外籍人士和黑心房仲聯手欺負！」最後，他特別呼籲所有租屋族，簽約前一定要確認房東身份，避免掉入惡房東與房仲設下的陷阱！

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