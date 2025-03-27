陸「孟母們」遷徙日本！東京大學周邊房子被買爆　2手公寓飆破千萬

▲日本東京大學附近的學區房在中國家長間掀起搶購潮。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本東京的文京區是著名的學區，當地匯聚了東京大學、御茶水女子大學等頂尖學府，還有昭和、誠之、千駄木、窪町4所歷史悠久的公立小學。這些被稱為3S1K的學校以卓越教育、高升學率著稱，吸引大量家長爭相報讀。然而，媒體最近發現，這個傳統名校學區在中國新移民家庭中掀起了搶購熱潮，導致房價持續飆升，二手公寓動輒上億日圓。

據《朝日新聞》報導，許多中國家長為了讓孩子擠進名門小學，不惜「孟母三遷」搬到文京區，使得這個過去被日本本地家庭引以為傲的學區，如今已被越來越多的中國新移民佔據。文京區教育委員會統計數據顯示，當地的中國籍小學生在2019年只有區區194人，但截至2024年，該區的中國籍小學生已激增至467人，成長幅度高達140%。

隨著中國家長大量湧入，當地學校為應對語言需求，不得不在官方網站增設中文頁面，部分學校甚至聘請了會說中文的職員，以方便與家長溝通。與此同時，當地房價也一路狂飆，60至70平方公尺的二手公寓價格甚至突破了1億日元（約新台幣2216萬元）；當地房地產業者也坦言，他們有約30%的買家來自中國，許多家庭甚至「一次性付現」購房。

▲中國高考的壓力成為家長們搶購日本學區房的原因之一。圖為中國家長在高考時接送考生的場景。（圖／VCG）

一對來自上海的中國夫婦去年以1.6億日元（約新台幣3545萬元）購入一套60平方公尺的公寓，妻子王湘表示，「我們早在中國的網上知道這裡有好學校，我們告訴房仲，只要是文京區的房子都可以考慮。」

專家分析，中國家庭選擇日本升學的原因不僅是學區優勢，還包括了日本升學壓力比中國輕、學費相對低廉，以及美中關係惡化導致中國家長更傾向於選擇日本留學。此外，不少中國買家也視學區房為長期投資，認為名校周邊的房產更能保值，進一步推高了文京區的房價。

然而，這股熱潮也帶來了現實挑戰。一位3S1K小學的日本老師透露，學校約有20%學生幾乎不會說日文，不僅學習跟不上進度，和日本同學交流也非常困難。雖然學校安排了「日本語指導協力員」幫忙，但資源有限，有時難免顧不來，還有日本網友質疑，「用納稅人的錢教外國孩子日語，真的公平嗎？」