竹南頭份準備超車「苗栗大矽谷計畫」產業＋交通雙紅利激升！挑戰竹科霸主地位

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▲在科技產業迅速變革之際，苗栗縣政府積極推動「桃竹苗大矽谷計畫」整合產業鏈與發展策略，致力打造台灣科技創新重鎮。（圖／翻攝自影音，下同）



房產中心／綜合報導

全球科技產業正經歷AI革命，人工智慧的發展推動晶片需求激增，半導體已成為各國競逐的戰略核心。台灣憑藉完整的半導體供應鏈與先進製程技術，在AI領域的全球地位難以撼動。面對國際競爭，台灣的半導體產業生態展現強大優勢，特別是新竹科學園區，憑藉世界級的技術研發與製造能力，成為全球半導體產業的關鍵據點。竹科的成功也帶動了周邊區域的產業聚落，形成涵蓋桃竹苗六大衛星園區的半導體產業鏈。而在這股科技浪潮之下，除了既有的科技聚落持續擴展，苗栗更憑藉其得天獨厚的地理與產業優勢，逐步崛起為新興的科技產業基地。

▲苗栗承接科技產業鏈，成為半導體新興據點

身處科技產業快速轉型的關鍵時刻，苗栗正扮演承接產業轉移與擴張的重要角色。苗栗縣長鍾東錦指出，「苗栗地理位置優越，正好位於台中與新竹之間，不僅與竹科、後龍科學園區無縫銜接，更可連結中部科學園區，成為南北科技產業的橋樑。」

除了產業發展的潛力，苗栗的交通建設也提供強力支撐。全縣擁有便捷的高鐵、國道一號、國道三號等主要運輸網絡，使其成為南來北往的交通樞紐。「近期，交通部高速公路局也核定楊梅至頭份段的支線擴建計畫，並將增設頭份交流道，進一步提升產業與物流運輸的便利性」鍾東錦縣長相信，隨著造橋交流道的開通，能讓竹南、頭份、造橋等地的聯絡更為順暢，也將帶動企業進駐與區域經濟發展，居民出行也將更加順暢！期待透過這些基礎建設的推進，苗栗的產業聚落將更加完善，成為企業進駐的理想地點，吸引更多高科技企業在此投資發展。

▲「桃竹苗大矽谷計畫」啟動，帶動苗栗產業跳躍式成長

身為台灣科技創新布局的重要一環，苗栗縣政府積極推動「桃竹苗大矽谷計畫」，希望透過產業鏈的整合與發展策略，將苗栗打造為台灣的科技創新高地。該計畫將聚焦於苗栗人口最為集中的竹南與頭份，優先推動產業與城市發展整合，藉此帶動地方經濟的成長與提升科技產業競爭力。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，目前進駐竹南及銅鑼地區的半導體業者約占0.14%至0.30%，且目前仍持續增長中。「值得關注的是，台積電已在竹南投入AP6先進製程，同時，力積電銅鑼廠也正式投產，第一期主攻55奈米至28奈米製程，未來更將拓展至22奈米製程，甚至不排除導入3D先進封裝技術。」顯見苗栗在半導體產業鏈中已迎來加速成長。

▲竹南、頭份人口逆勢成長，產業帶動城市發展

值得一提的是，在科技園區的帶動下，竹南與頭份成為全縣唯二人口正成長的市鎮，顯示產業發展已有效吸引人才移居與投資。隨著人口結構的變化，當地的文化、教育和基礎建設等城市機能也正在加速提升，促進區域整體競爭力，也形成更宜居的發展環境。

鍾東錦縣長指出，頭份與竹南擁有大量的學校、公園預定地，「隨著人口增長，不僅能讓竹南、頭份擁有更美的建築，也能讓市容更加優化。」政府計畫透過更完整的都市規劃，提升住宅品質、公共設施與智慧城市建設，提供更舒適的居住環境，吸引更多高科技人才落腳苗栗。

▲串聯全球，苗栗打造科技創新樞紐

「桃竹苗大矽谷計畫」的使命不僅是要與全球科技產業接軌，更要強化在地產業發展，促進地方經濟與科技創新的雙向成長。苗栗現正積極透過科技產業的發展，推動跳躍式成長，並朝向經濟、科技、產業融合的創新高地邁進。

未來，苗栗將不僅是半導體供應鏈中的一環，更將成為全球科技發展的重要基地！苗栗也將憑藉其優越的地理位置、完善的基礎設施、豐富的產業聚集和政府的大力支持，逐步成為台灣新興的科技重鎮。隨著大矽谷計畫的推進，苗栗的未來發展潛力無限，勢必為台灣科技創新與經濟發展注入強大動能，打造更具競爭力的科技新城！