他用這台洗衣機「洗20年沒壞」一票+1　網笑：千萬別說這種話

▲大家的洗衣機都可以用多久？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「看過朋友他們買的洗衣機壽命都沒幾年就壞了！」近日有網友發文透露，他每天都會使用洗衣機，但是20年過去了，洗衣機居然還是好好的，跟剛買的時候一樣好用，「讓我很驚訝！」貼文曝光後，引起網友討論，還有人打趣說道，「不能誇不能誇」、「噓！不能讓洗衣機聽到！會馬上壞掉」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文拋問，「你們的洗衣機壽命都多久？」他透露自己是在民國94年買這台洗衣機的，結果他明明每天都會使用1至3次，但20年過去，到現在居然沒有維修過洗衣機，「沒有壞掉、故障過」，跟剛買的時候一樣好用。

原PO也直呼，「我很驚訝！」因為他其他朋友的洗衣機，都是用沒幾年就壞了。貼文底下，也有網友表示，「我家也是用了快20年，第一次發消費券那時候買的」、「我家也是這台，推」、「我也是這台一模一樣的，大學用到現在還在用，18年了」、「我用過這一款，超好用的」、「跟我家的一樣耶，我們家的也20幾年了」。

還有網友分享，「我家三洋媽媽樂已經30幾年了」、「我的媽媽樂從沒讓我失望」、「國際牌至少都用15年」。還有網友回應，「千萬不要說這種話，洗衣機會聽到」、「當你發這個文的時候，就要注意了！它最近應該會壞了」、「通常講完以後就會......」、「通常講了就壞了」、「講了之後，沒多久就會壞了～可以開始看新的了」、「不要洗太重都可以用很久」。