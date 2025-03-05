苓雅清潔隊都更案50億招商開跑　建商：恐看的多、標的少

▲高雄近年房、地價雙漲，素地愈來愈難取得，吸引建商積極參與公辦都市更新計畫。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市捷運工程局首件公辦都更案5日公告，舊址為苓雅清潔隊，總投資額約50億元，專家分析，以房市近期買氣推估，仍是看的多、標的少。

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受惠於半導體產業蓬勃發展及台積電進駐，高雄市的商辦、會展及交通轉運等服務設施需求大增。高市府積極透過公私合作推動公辦都市更新計畫，迄今為止，已簽約並完工的公辦都更案共7件，累計投資金額達1458億元。

高雄市捷運局表示，苓雅清潔隊公辦都更案5日開放投資人申請，7月2日截止收件，透過重建與權利變換方式進行開發，總投資額約50億元。基地位於苓雅區三多二路與和平一路交會處東北側，面積為1044坪，土地使用分區為第4種商業區，現存苓雅清潔隊建物已達耐用年限之老舊辦公廳舍，及市府為單一土地所有權人，產權單純，有利縮減實施推動期程。

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▲高雄市已簽約公辦都更案。（ETtoday製表）

該地鄰近高雄市立文化中心、衛武營國家藝術文化中心及高雄機廠鐵道文化園區等藝文核心，除深具區域優勢及成熟發展條件外，同時亦兼備交通優勢，步行可達輕軌C34站及未來黃線Y13站。

高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，「金龍風暴後，房市買氣緊縮，農曆年後至今，雖然各案場來人有增加，但成交量還是不理想，評估會實際出手投標的建商有限，應還是以觀望為主。」

陸炤廷分析，雖然現在參與公辦都更，開發商貸款成數不受信用管制限制，不用先拿出一大筆的土地款，但是貸款成數仍要依銀行水位放款，加上仍有限期18個月開工的壓力，以現在冷颼颼的買氣來看，建商多縮手因應。

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