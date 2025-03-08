▲中國持續積極推動房市止跌回穩。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國國務院總理李強5日發表政府工作報告，房地產政策成為今年政策重點。報告指出，將「因城施策調減限制性措施」，這意味著限購政策可能調整。

報告強調，房地產市場需止跌回穩，並加力實施城中村和危舊房改造，釋放剛性和改善性住房需求潛力。城市空間結構和土地利用方式需優化，合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，給予城市政府更大自主權。

此外，報告提到拓寬保障性住房再貸款使用範圍，發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。

根據財聯社報導，浙商證券地產分析師楊凡指出，這次報告明確指示要兜住房企下行風險。58安居客研究院院長張波表示，報告對房地產著墨頗多，體現短期去風險、長期推進新模式的思路，透過寬鬆貨幣政策和積極宏觀措施，化解行業債務風險，構建雙軌制住房體系，推動行業向高質量發展過渡。

張波認為，2025年仍是行業去風險的重要年份，白名單項目融資能推動房企轉向合規融資和精細化運營，促進高質量發展。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，「因城施策調減限制性措施」在中央經濟工作會議文件中未提及，意味著限購政策可能調整和優化，但並未完全廢除限制性措施。

中指院政策研究總監陳文靜分析，2025年核心城市如北京、上海有望調減限制性政策，放開郊區限購，北京、上海、深圳取消大面積段限購，讓更多剛需和改善人群入市。二、三及四線城市或聚焦於加大購房補貼力度、加強優化公積金政策、降低房貸利率及交易費等方面。