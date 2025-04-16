看房「裝潢太完美」還附毛巾　女識破騙子：Airbnb假扮出租屋

▲屋內一切擺設太過完美，甚至還提供毛巾，讓女子一眼識破騙子伎倆。（圖／翻攝自Threads）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子透過網路預約看房子，但抵達現場一看就發現不太對勁，因為屋內一切擺設太過完美，有附毛巾、盥洗用品等，現場帶看的「房仲」甚至宣稱可提供床單與毛巾等物品，不斷催促支付押金，宣稱付了之後就能成為長期房客。不過她堅持拒絕支付任何費用，沒想到對方下秒直接衝出屋外，一查才發現對方是個騙子。

星洲網報導，Threads女網友Scha Salleh打算在雪隆區租房，在房仲的帶領之下，前往2處預約地點看房。當她抵達第一個地點時，立刻發現裝潢太過完美，屋況非常乾淨、有安裝無線網路，提供基本盥洗用品與毛巾 ，「其中一條毛巾還捲起擺好，和入住一般Airbnb一模一樣，察覺有些不對勁」。

這間房月租金1800令吉（約新台幣1.4萬元），低於一般月租2500令吉（約新台幣2萬元）的行情價，女子在現場詢問房仲此事，並未得到正面回應，對方則是催促她立刻支付押金，宣稱這間房子很多人搶著租。當時她覺得狀況非常不對勁，拒絕支付任何費用，對方見狀立刻衝出屋外，事後一查才知對方是個騙子。

女子隨後參觀另一間房子時也遇到同樣情況，且帶看的人更加狡猾，把所有看起來像是Airbnb提供的物品全部藏起來，直到她打開衣櫃時才驚覺是個騙局。

此文一出引發不少討論，網友建議，看房子的時候都要先查看房仲身分證件，以免落入詐騙圈套。