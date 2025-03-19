大直地標新巔峰！頂級住宅「TOP 31」奢華登場　定義都會生活新高度

▲大直擁有便捷的交通網絡。（取自影片，下同）

地產中心／綜合報導

「買房跟著捷運走」是房地產保值增值的不變法則，大直作為台北頂級住宅區，憑藉捷運文湖線劍南路站的便捷交通，串聯美麗華百樂園、忠泰樂生活及米其林星級美食商圈，帶動繁華生活圈，區域內還擁有劍南山生態綠意，兼具成熟的國際生活機能與自然景觀，成為許多國際頂級客層理想的居住地。近期備受熱議的頂級住宅地標，是由長虹建設與聖得福建設攜手打造的「TOP 31」，透過精湛工藝與現代建築美學，坐落於此核心地段，以雙塔建築設計傲然矗立於大直天際線，讓居住者在城市的繁華與寧靜之間，取得完美的平衡，成為奢華居住新標竿。

▲「TOP 31」由長虹建設與聖得福建設攜手打造。

隨著國際級住宅趨勢的演進，豪宅市場的標準不只僅限於地段與品牌，對於生活品質、建築工藝與景觀視野的要求，成為層峰買方的重要考量，「TOP 31」不僅承襲大直區的黃金地段優勢，更將住宅設計推向全新高度，強調舒適機能與居住體驗的完美結合。

▲「TOP 31」基地面積達1255坪。

基地面積達1255坪，樓層規劃為地上31層、地下5層，採三房格局，坪數落在39至52坪，滿足都會精英的居住需求，一踏入大器的接待大廳，便能感受到細膩與優雅氛圍，每一處細節皆展現卓越品質，其中52坪的格局強調寬敞奢華，低枱度景觀窗設計，將大直繁華景致與劍南山綠意盡收眼底，讓居住者不論是欣賞城市燈火，或是沉浸於靜謐綠意，都能擁有極致的視覺饗宴。

▲▼52坪格局寬敞奢華，臥房是三邊下床尺度。。

室內設計以開放式格局為主，客廳與餐廳空間寬敞，面寬可達3.7米，大尺度設計帶來尊榮感，搭配YKK氣密窗與Low-E玻璃的隔音效果佳，同時能有效阻絕熱能，提供四季皆宜的舒適居住環境，德國BOSCH洗碗機、微波烤爐與LEICHT櫥櫃的配置，打造高效便捷的料理空間，讓烹飪也能成為生活中的藝術。

▲德國BOSCH洗碗機、微波烤爐與LEICHT櫥櫃的配置，打造高效便捷的料理空間。

而主臥空間則以奢華細節為考量，難得一見的三邊下床尺度，加上充足收納機能，打造猶如高端飯店般的尊寵體驗，衛浴設備則選用TOTO馬桶與GROHE 頂級五金龍頭，搭配Panasonic暖風機與ROCA獨立浴缸，享受彷彿置身五星級飯店般的紓壓沐浴體驗，無論晨間梳洗或夜間放鬆，都能從容優雅享受如頂級飯店的舒適體驗。

▲▼39坪房型則更著重於實用機能，客餐廳採大面寬開放設計，寬敞主臥延續整體設計理念。

39坪房型則更著重於實用機能，客餐廳採大面寬開放設計，提升空間感受，同時廚房與工作陽台無縫連接，讓生活動線更順暢，此外，寬敞主臥延續整體設計理念，搭配大片陽光灑落窗景，提供明亮舒適的居住體驗，不論是重視空間感的購屋族，還是講求機能實用的家庭型買家，「TOP 31」的房型規劃都能完美滿足需求。

▲「TOP 31」是一個兼具生活享受與投資潛力的理想之選。

一座頂級建築，除了卓越的設計與規劃，結合無可取代的黃金地段更是珍稀，「TOP 31」座落於台北市最炙手可熱的大直區，坐擁劍南山綠意，更鄰近美麗華百樂園、內湖科技園區、松山機場，以及未來規劃的劍南路站TOD城市發展核心，從建築結構、空間規劃到生活細節，處處展現精湛工藝，在這裡既能擁抱繁華都市的便利，又能沉浸於寧靜優雅的私密空間，對於講究品質與長遠價值的置產者而言，「TOP 31」是一個兼具生活享受與投資潛力的理想之選。