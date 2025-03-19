ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大直地標新巔峰！頂級住宅「TOP 31」奢華登場　定義都會生活新高度

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲大直擁有便捷的交通網絡。（取自影片，下同）

地產中心／綜合報導

「買房跟著捷運走」是房地產保值增值的不變法則，大直作為台北頂級住宅區，憑藉捷運文湖線劍南路站的便捷交通，串聯美麗華百樂園、忠泰樂生活及米其林星級美食商圈，帶動繁華生活圈，區域內還擁有劍南山生態綠意，兼具成熟的國際生活機能與自然景觀，成為許多國際頂級客層理想的居住地。近期備受熱議的頂級住宅地標，是由長虹建設與聖得福建設攜手打造的「TOP 31」，透過精湛工藝與現代建築美學，坐落於此核心地段，以雙塔建築設計傲然矗立於大直天際線，讓居住者在城市的繁華與寧靜之間，取得完美的平衡，成為奢華居住新標竿。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲「TOP 31」由長虹建設與聖得福建設攜手打造。

隨著國際級住宅趨勢的演進，豪宅市場的標準不只僅限於地段與品牌，對於生活品質、建築工藝與景觀視野的要求，成為層峰買方的重要考量，「TOP 31」不僅承襲大直區的黃金地段優勢，更將住宅設計推向全新高度，強調舒適機能與居住體驗的完美結合。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲「TOP 31」基地面積達1255坪。

基地面積達1255坪，樓層規劃為地上31層、地下5層，採三房格局，坪數落在39至52坪，滿足都會精英的居住需求，一踏入大器的接待大廳，便能感受到細膩與優雅氛圍，每一處細節皆展現卓越品質，其中52坪的格局強調寬敞奢華，低枱度景觀窗設計，將大直繁華景致與劍南山綠意盡收眼底，讓居住者不論是欣賞城市燈火，或是沉浸於靜謐綠意，都能擁有極致的視覺饗宴。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲▼52坪格局寬敞奢華，臥房是三邊下床尺度。。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

室內設計以開放式格局為主，客廳與餐廳空間寬敞，面寬可達3.7米，大尺度設計帶來尊榮感，搭配YKK氣密窗與Low-E玻璃的隔音效果佳，同時能有效阻絕熱能，提供四季皆宜的舒適居住環境，德國BOSCH洗碗機、微波烤爐與LEICHT櫥櫃的配置，打造高效便捷的料理空間，讓烹飪也能成為生活中的藝術。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲德國BOSCH洗碗機、微波烤爐與LEICHT櫥櫃的配置，打造高效便捷的料理空間。

而主臥空間則以奢華細節為考量，難得一見的三邊下床尺度，加上充足收納機能，打造猶如高端飯店般的尊寵體驗，衛浴設備則選用TOTO馬桶與GROHE 頂級五金龍頭，搭配Panasonic暖風機與ROCA獨立浴缸，享受彷彿置身五星級飯店般的紓壓沐浴體驗，無論晨間梳洗或夜間放鬆，都能從容優雅享受如頂級飯店的舒適體驗。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲▼39坪房型則更著重於實用機能，客餐廳採大面寬開放設計，寬敞主臥延續整體設計理念。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

39坪房型則更著重於實用機能，客餐廳採大面寬開放設計，提升空間感受，同時廚房與工作陽台無縫連接，讓生活動線更順暢，此外，寬敞主臥延續整體設計理念，搭配大片陽光灑落窗景，提供明亮舒適的居住體驗，不論是重視空間感的購屋族，還是講求機能實用的家庭型買家，「TOP 31」的房型規劃都能完美滿足需求。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲「TOP 31」是一個兼具生活享受與投資潛力的理想之選。

一座頂級建築，除了卓越的設計與規劃，結合無可取代的黃金地段更是珍稀，「TOP 31」座落於台北市最炙手可熱的大直區，坐擁劍南山綠意，更鄰近美麗華百樂園、內湖科技園區、松山機場，以及未來規劃的劍南路站TOD城市發展核心，從建築結構、空間規劃到生活細節，處處展現精湛工藝，在這裡既能擁抱繁華都市的便利，又能沉浸於寧靜優雅的私密空間，對於講究品質與長遠價值的置產者而言，「TOP 31」是一個兼具生活享受與投資潛力的理想之選。

▲▼Top 31,大直,長宏建設,聖德福建設。（圖／取自影片）

關鍵字：Top 31大直長宏建設聖德福建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7956

大直的宜居魅力！從綠意景觀到便捷交通詮釋理想生活　兩大建設加持未來潛力

台北市的富人聚落，百貨林立的信義區、充滿文教氣息的中正區都各具特色。然而，若論及「國際宜居」的高品質生活，大直便脫穎而出，其低密度規劃、國際化的生活氛圍，吸引台積電董事長張忠謀、巨星林志穎、主持人鄭弘..

12/17 20:00

房租大漲3.9萬！　女百萬年薪付不起被迫搬家

英國倫敦一名女子從事低薪文職工作，經濟拮据，然而房東提出調漲房租的要求，從950英鎊大幅上調至1800英鎊（約新台幣3.9萬增至7.4萬元），讓她不得不搬離住了多年的家。

2小時前

新北去年Q4預售交易狂減58.7%　「這四區」房價逆勢漲

新北市府日前公布2024年第4季預售屋實價登錄，共計揭露1,729件，總成交金額372.1億元，交易量及成交總金額較上季均減少58.7%，除樹林及八里區交易件數有零星增加外，其餘各區均呈現交易量減少情形，尤以三重區、林口區交易案件減少最多。

2小時前

控鄰家中跑步、小孩尖叫！男遭噪音騷擾一年　精神受創求償44萬

桃園一名魏姓男子控訴，鄰居何男一家自112年6月起至113年6月間長期在家中發出踩踏、撞擊、敲擊等噪音，導致魏男一家日夜受噪音騷擾、精神受創，他與家人分別罹患憂鬱症、強迫症、廣泛性焦慮症等，因此提告並合計求償44萬元。桃園地院法官審酌後，駁回魏男請求，判處何男一家免賠。全案可上訴。

3小時前

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會理事長：史上最嚴限貸令進逼

央行20日將舉行第一季理監事會議，外界均聚焦未來房市走向。大高雄不動產建築開發商業同業公會19日改選，由合心開發執行長李正聰獲推派為新任理事長，他對政府喊話，房地產已經這麼不好，再限制大家都要掛掉了。

3小時前

「別再追台積宅」！他點名7區房價下修：工程師不會買3、4間了

台積電（2330）日前宣布砸下3.3兆投資美國，而台灣部分，高雄廠已掛牌運作，超過千名員工已陸續進駐，連帶台積電的房市概念區再度成為外界關注焦點。

3小時前

台南情侶回憶掰掰！安平知名摩鐵2.4億成交　官網、訂房全沒了

台南情侶回憶再減一！位在台南市安平鬧區永華五街上「愛丁堡汽車旅館」已在今年1月以總價2.4億元成交，目前搜尋進入愛丁堡汽旅的官方網站顯示「錯誤 404」訊息、各大訂房網站也顯示「這間住宿目前於本站未開放訂房」、記者實際撥打訂房電話也無法接通。

4小時前

網問台中買房「選山還是海？」　專家指：1區登「蛋白天花板」

豐原區憑藉國道一號、國道四號雙快速路網與台鐵樞紐優勢，向來是山線交通要塞。而海線則擁有捷運藍線、中科議題。就有網友詢問：「台中海線跟豐原哪邊較宜居？」專家指出，被列為「蛋白天花板」的豐原區，因有75億元「豐富健康產業園區」略勝一籌。

4小時前

上下班要2小時「會花15K租屋嗎？」　網一面倒：不小的一筆錢

對北漂族來說，房租恐怕就是不可避免的開銷，至於通勤族的話，則可以按照路程、通勤花費的時間來選擇是否要租屋。近日就有網友發文透露，她每天都會花2小時通勤，如果是大家的話，會想要花1萬5000元租在公司附近嗎？貼文曝光後，引發討論。

4小時前

一票年輕人靠自己買北市房「職業曝」！專家驚：傳產比例好少

預售屋的銷售情況，像是賣不賣得動、能否賣到高價、銷售速度等等，與市場景氣、客層結構密切相關。房產專家何世昌日前表示，他有多位朋友反映，最近一年多來，台北市靠自己買房的年輕人比例有變多，這類買方在他們的案子所占比例大約有20％～ 40％不等，令他驚呆。

4小時前

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

秀場天王老家改建32年　豬哥亮..

老牌牛排館「再出發」半年就歇業..

僅開業9天就熄燈！成大美食街「..

少子化房市詭局！　地產作家揭：..

新北去年Q4預售交易狂減58...

持有9年沒住過　天龍國Y男賣「..

2死凶宅連仲介也怕！　PO網求..

台中漢神洲際百貨開幕在即　這區..

三重百萬、蘆洲8字頭　代銷：首..

一年一度金聯平價宅釋出　全台最..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

新北去年Q4預售交易狂減58...

控鄰家中跑步、小孩尖叫！男精神..

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會..

「別再追台積宅」！他點名7區房..

安平「愛丁堡」2.4億成交　官..

網問台中買房「選山還是海？」　..

上下班2小時「會花15K租屋嗎..

一票年輕人靠自己買北市房「職業..

離職房仲好心幫友賣8千萬豪宅沒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366