ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大直的宜居魅力！從綠意景觀到便捷交通詮釋理想生活　兩大建設加持未來潛力

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲台北市指標的國際宜居富人區「大直」。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北市的富人聚落，向來是城市發展的縮影，百貨林立的信義區、充滿文教氣息的中正區都各具特色。然而，若論及「國際宜居」的高品質生活，大直便脫穎而出，成為台北市頂級住宅區的代名詞，其低密度規劃、國際化的生活氛圍，吸引眾多企業領袖、名人藝人在此安家，包括台積電董事長張忠謀、巨星林志穎、主持人鄭弘儀等，皆選擇將大直作為理想居所，印證其卓越的居住品質與未來增值潛力。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲大直聯外交通網路完整，無論是要前往士林、信義、內湖、松山都很方便。

大直的魅力不僅止於此，完善的街廓規劃，尤其以明水路一帶的水岸豪宅為指標，周邊更匯聚美麗華百樂園、米其林餐廳春大直、NOKE忠泰樂生活等頂級消費據點，滿足多元且精緻的生活需求。便捷的交通網絡連結士林、信義、內湖、松山等重要區域，鄰近松山機場更方便國際商旅人士往來，加上眾多五星級飯店環繞，完美詮釋時尚與便利兼具的都會生活樣貌。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲就近到松山機場，對於有國際商旅需求的人來說相當便利。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲清幽的綠意環境，也是大直吸引富人宜居的重要因素。

除了便利性的機能交通，大直更擁有難能可貴的綠意環境，也是大直吸引富人宜居的重要因素，居住在繁華的市中心，可輕鬆步行至河濱公園，享受都市中難得的自然景觀，周邊還有更擁有絕佳的河岸景觀與劍南山步道，離捷運劍南路站非常近，飽覽大台北難得一見的城市美景與夜景，優美景致還有夜景更曾吸引知名電視劇《我可能不會愛你》取景拍攝而爆紅，為大直增添浪漫氛圍，也成為都會菁英嚮往的理想居所。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲優美景致還有夜景，更曾吸引知名電視劇《我可能不會愛你》取景拍攝而爆紅。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲區內優質學區包含永安國小、文湖國小及大直高中（國中部）等知名學校。

大直的魅力，更體現在完善的生活機能，區內優質學區包含永安國小、文湖國小及大直國中、高中等知名學校，為家庭提供優質的教育資源，緊鄰良茂、全聯總部以及產值破千億的內湖科技園區，也為大直帶來強大的就業機會與經濟能量，成就理想生活圈。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲緊鄰良茂、全聯總部以及產值破千億的內湖科技園區。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲財經專家黃世聰。

現在的大直商圈已經展現出強大的消費實力，繁榮背後更承載著未來的無限潛力。財經專家黃世聰指出，大直地區自1994年基隆河第二次截彎取直以來，脫胎換骨般地蛻變，造就了如今街廓新穎的大直重劃區，同時保留部分素地，為未來發展留下空間與契機。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲環狀線東環段與北環段通車，捷運劍南路站將與Y29站共構。

展望未來還有兩大條件幫助大直更上一層樓，第一個條件是交通建設，隨著環狀線東環段與北環段通車，捷運劍南路站將與Y29站共構，屆時大直將成為串聯士林科技園區、內湖科技園區，以及松山、信義等精華區域的交通樞紐，便利性再攀高峰，「國際宜居富人區」的地位將更向上提升。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲台北捷運公司於2023年底正式簽訂劍南路站TOD開發案。

第二個條件是台北捷運公司於2023年底正式簽訂劍南路站TOD開發案，計畫利用劍南路站周邊的腹地，興建地上22層、地下2層的多功能複合式大樓，大樓內部將規劃辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳等多元設施，為區域注入更多便利與活力，整體工程預計2029年完工，該項開發案與環狀線捷運系統相輔相成，將大幅提升大直地段價值，並進一步釋放區域發展潛力。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

▲開發案與環狀線捷運系統相輔相成，將大幅提升大直地段價值。

大直具備國際宜居的卓越條件，成為台北市富具代表性的「富人區」，與信義區相比，大直既擁有強大的經濟活力，又保有寧靜清幽的生活氛圍，無論是居民素質還是生活舒適度，都展現出無可取代的稀缺價值。

▲▼大直生活圈,國際宜居,聖德福建設。（圖／取自影片）

關鍵字：大直生活圈國際宜居聖得福建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/6770

大同「昭和街屋」歷12年整合　重建26層百萬行情住宅

以往被視為舊城區的大同，新案價每坪破百萬元已成常態。例如，近期於寧夏路上推出的都更新案「首岳」，每坪開價最高達106萬元。信義房屋房仲分析，近期「台北雙星」議題炒熱，使新案價每坪百萬元已是「起跳價」。

12/26 14:16

大直的宜居魅力！從綠意景觀到便捷交通詮釋理想生活　兩大建設加持未來潛力

台北市的富人聚落，百貨林立的信義區、充滿文教氣息的中正區都各具特色。然而，若論及「國際宜居」的高品質生活，大直便脫穎而出，其低密度規劃、國際化的生活氛圍，吸引台積電董事長張忠謀、巨星林志穎、主持人鄭弘儀等，皆選擇將大直作為理想居所，印證其卓越的居住品質與未來增值潛力。

2小時前

沙鹿區第10萬人是台積科技人　海線年收百萬以上購屋族衝3成

中科園區蓬勃發展帶動科技菁英移居潮，加上特五號快速道路正式通車、華南路銜接特三號道路工程陸續完工，海線副都心房市動能強勁；而日前剛突破10萬人的沙鹿區，第10萬人也是台積電員工，反映科技人才選擇西進置產的趨勢明顯加速。

4小時前

預售買方穩住！　9月解約率0.3%「輸給平均上路前後期」

央行919打房，新案市場急凍，但9月未出現解約潮，解約率僅0.3%。而近期高峰落在《平均地權條例》上路前後，平均解約率達0.8%。信義房屋專家表示，當時市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。

4小時前

批政策錯誤　臺中建經新任理事長：不煞車恐重演1992房市慘況

社團法人臺中市建築經營協會今（17）日舉行理事長交接典禮，新任理事長為立功建設董事長楊志鵬。觀察台灣房地產發展超過30年的楊志鵬表示，曾多次對歷屆總統提出建言：「目前房市已經出現超額供給跡象，建議取消央行對建地貸款18個月開發的限制，回歸市場自由機制。」

5小時前

長虹支持曉劇場　於百年糖廍古蹟共賞文化傳承之美

長虹教育基金會分享榮獲113年度教育部社會教育貢獻獎的喜悅，因此與臺灣在地劇團「曉劇場」合作，於2024台北老屋新生大獎的百年歷史古蹟「萬座曉劇場」內，舉辦感恩茶會，旨在通過公益贊助推動文化傳承，本次活動結合曉劇場的作品《魚》、糖廍文化園區導覽、傳統大木作工藝和長虹小茶人茶席。

5小時前

搶攻台積商機　楠梓站前商圈狂開500坪↑大店

台積電高雄廠2025年即將量產，瞄準科技人商機，車程約10分鐘的楠梓站前商圈，不但近年房市交易強強滾，店面租賃市場熱度也升溫，近期不少指標連鎖店，像是夾娃娃機、健身房、寵物店紛插旗，租金也創歷史新高。信義房屋專家表示，搶先卡位意味濃。

7小時前

【廣編】雙子星200米台北國門金磚特區！宏道一品18～33坪全球精品御邸

台北車站作為北台灣最大的交通樞紐，承載六鐵共構的龐大功能，包括機場捷運、高鐵、台鐵、大台北捷運與客運網絡，實現南北縱橫、國際接軌的便捷動線。隨著TOD（交通導向型發展）的理念，與全球首都車站相同，台北車站不僅是交通中心，更已成為經濟、商業與文化交匯的核心地帶。

7小時前

盤點新店4大聯開宅房價　七張站率先突破9字頭

新店4大捷運聯開宅房價曝，據最新揭露七張站「環遊市西華館」以每坪90.7萬元成交，成為新店4大聯開宅中最高價，也是首次站上9字頭。在地房仲表示，9字頭看似不便宜，但挑高套房總價1060萬元，又位於精華地段，買盤接受度還是高。

8小時前

台中熱門重劃區現賠售　8個月認賠1台特斯拉

台中房市熱度消退，信用管制下，連帶衝擊近年來備受矚目的重劃區，部分開案出現價格鬆動，而近期更有個案出現賠售，有網友貼出「台中14期出現賠售了？」引發討論，據了解該戶已經成交，8個月認賠一台特斯拉，專家認為反映出部分投資者對於後市的疑慮。

10小時前

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣團強襲！台電教「暖被3神招..

批政策錯誤　臺中建經新任理事長..

台中熱門重劃區傳賠售　8個月認..

不願輪流當社區管委　物管老闆曝..

1萬6住新板希爾頓　晚上9點才..

頂加、一樓都更較值錢嗎？專家：..

首案先發銷售告捷　大陸建設砸1..

金龍海嘯！　預售屋交易大減7成

一票人位置放錯！除濕機「4招很..

換屋族簽切結書換「解限貸」　掛..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大直宜居魅力兩建設加持未來潛力

沙鹿區第10萬人是台積科技人　..

預售買方穩住！　9月解約率0...

批政策錯誤　臺中建經新任理事長..

長虹支持曉劇場　於百年糖廍古蹟..

搶攻台積商機　楠梓站前商圈狂開..

雙子星台北國門金磚特區宏道一品

盤點新店4大聯開宅房價　七張站..

台中熱門重劃區傳賠售　8個月認..

屏東50年大腸香腸攤熄燈再回歸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366