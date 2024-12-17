大直的宜居魅力！從綠意景觀到便捷交通詮釋理想生活　兩大建設加持未來潛力

▲台北市指標的國際宜居富人區「大直」。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北市的富人聚落，向來是城市發展的縮影，百貨林立的信義區、充滿文教氣息的中正區都各具特色。然而，若論及「國際宜居」的高品質生活，大直便脫穎而出，成為台北市頂級住宅區的代名詞，其低密度規劃、國際化的生活氛圍，吸引眾多企業領袖、名人藝人在此安家，包括台積電董事長張忠謀、巨星林志穎、主持人鄭弘儀等，皆選擇將大直作為理想居所，印證其卓越的居住品質與未來增值潛力。

▲大直聯外交通網路完整，無論是要前往士林、信義、內湖、松山都很方便。

大直的魅力不僅止於此，完善的街廓規劃，尤其以明水路一帶的水岸豪宅為指標，周邊更匯聚美麗華百樂園、米其林餐廳春大直、NOKE忠泰樂生活等頂級消費據點，滿足多元且精緻的生活需求。便捷的交通網絡連結士林、信義、內湖、松山等重要區域，鄰近松山機場更方便國際商旅人士往來，加上眾多五星級飯店環繞，完美詮釋時尚與便利兼具的都會生活樣貌。

▲就近到松山機場，對於有國際商旅需求的人來說相當便利。

▲清幽的綠意環境，也是大直吸引富人宜居的重要因素。

除了便利性的機能交通，大直更擁有難能可貴的綠意環境，也是大直吸引富人宜居的重要因素，居住在繁華的市中心，可輕鬆步行至河濱公園，享受都市中難得的自然景觀，周邊還有更擁有絕佳的河岸景觀與劍南山步道，離捷運劍南路站非常近，飽覽大台北難得一見的城市美景與夜景，優美景致還有夜景更曾吸引知名電視劇《我可能不會愛你》取景拍攝而爆紅，為大直增添浪漫氛圍，也成為都會菁英嚮往的理想居所。

▲優美景致還有夜景，更曾吸引知名電視劇《我可能不會愛你》取景拍攝而爆紅。

▲區內優質學區包含永安國小、文湖國小及大直高中（國中部）等知名學校。

大直的魅力，更體現在完善的生活機能，區內優質學區包含永安國小、文湖國小及大直國中、高中等知名學校，為家庭提供優質的教育資源，緊鄰良茂、全聯總部以及產值破千億的內湖科技園區，也為大直帶來強大的就業機會與經濟能量，成就理想生活圈。

▲緊鄰良茂、全聯總部以及產值破千億的內湖科技園區。

▲財經專家黃世聰。

現在的大直商圈已經展現出強大的消費實力，繁榮背後更承載著未來的無限潛力。財經專家黃世聰指出，大直地區自1994年基隆河第二次截彎取直以來，脫胎換骨般地蛻變，造就了如今街廓新穎的大直重劃區，同時保留部分素地，為未來發展留下空間與契機。

▲環狀線東環段與北環段通車，捷運劍南路站將與Y29站共構。

展望未來還有兩大條件幫助大直更上一層樓，第一個條件是交通建設，隨著環狀線東環段與北環段通車，捷運劍南路站將與Y29站共構，屆時大直將成為串聯士林科技園區、內湖科技園區，以及松山、信義等精華區域的交通樞紐，便利性再攀高峰，「國際宜居富人區」的地位將更向上提升。

▲台北捷運公司於2023年底正式簽訂劍南路站TOD開發案。



第二個條件是台北捷運公司於2023年底正式簽訂劍南路站TOD開發案，計畫利用劍南路站周邊的腹地，興建地上22層、地下2層的多功能複合式大樓，大樓內部將規劃辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳等多元設施，為區域注入更多便利與活力，整體工程預計2029年完工，該項開發案與環狀線捷運系統相輔相成，將大幅提升大直地段價值，並進一步釋放區域發展潛力。

▲開發案與環狀線捷運系統相輔相成，將大幅提升大直地段價值。

大直具備國際宜居的卓越條件，成為台北市富具代表性的「富人區」，與信義區相比，大直既擁有強大的經濟活力，又保有寧靜清幽的生活氛圍，無論是居民素質還是生活舒適度，都展現出無可取代的稀缺價值。