陸女賣房奇招！邀「200房仲」一起看房還抽獎　眾人全看傻了

▲女屋主為了急著賣掉自己名下一間公寓，竟然廣邀週邊地區整整200名房仲到她的公寓看房。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

中國浙江省杭州一名女屋主為了急著賣掉自己名下一間公寓，竟廣邀週邊地區整整200名房仲同時到她的公寓看房，現場不僅準備了餐點飲料招待，進門時甚至還發放「抽獎劵」。這名女屋主向在場200名房仲承諾，若能在7天內賣掉房子，自己除了該有的佣金，還會額外奉上人民幣18888元（約新台幣8.5萬元）的大紅包；15天內成交者，也有10888元（約新台幣4.9萬元）的獎勵，讓在場房仲直呼：「從來沒見過這種事！」

綜合陸媒報導，戶主楊女士的這戶公寓位於杭州市精華地段的餘杭區，該區號稱「浙江經濟第一區」，面積又達53.7坪，楊女士預期售價是人民幣696萬元（約新台幣3160萬元）。

房屋售價不菲，因此楊女士為了盡快將房子出手，也是挖空了心思。她邀集了週邊5公里內的超過200位房仲同時到場，而她自己不僅精心安排了餐飲招待、舉辦活動炒熱氣氛，還拿著資料帶著房仲們四處介紹，還宣布「7天內成交者，獎勵18888元；15天內成交者，也有10888元獎勵！」

這樣別開生面的賣房方式，讓在場的房仲都表示印象深刻，有資深房仲直言從事這行多年，「從來沒見過這種事！」還有不少房仲現場就拿手機開起直播，向網友們推薦這間公寓。

楊女士受訪時則表示，會這樣拚盡全力，實在是因為現在中國的房地產市場競爭激烈，她為了快點脫手，只能出盡奇招，希望能成功吸引眾人目光，順利將公寓賣出去。

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