329檔期總銷8223億創次高　新竹、台南供給卻見崩跌

記者張雅雲／高雄報導
房市329檔期將至，根據房屋網站統計推案量六都及新竹推案總銷金額達8223.2億元，創歷史次高，年增5%。但市場出現冷熱不均，其中，雙北在指標案與高房價支撐下逆勢成長2~3成，新竹與台南推案量大幅衰退，成為本次「金龍重災區」。
《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓
▲房市329檔期將至，根據房屋網站統計推案量六都及新竹推案總銷金額達8223.2億元，創歷史次高，年增5%。（示意圖／記者張雅雲攝）
《591新建案》統計，各縣市329檔期推案量，雙北地區表現不俗，像台北市就依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開。《591新建案》新聞公關課組長林哲緯分析，今年檔期推案量達8223.2億元，創歷史次高，但新竹、台南供給量崩跌，突顯區域疲態。
以松山區來說，除總銷突破300億元的西華飯店重建案，另外也有總銷約百億元的「科達大巨蛋案」。另外，在南港區有備受矚目的「南港調車場案」，總銷也達100億元，合計台北市整體推案量直逼2千億元，高居六都之首。
而新北市特別是在距北市一橋之隔或軌道沿線等區域，則迎來一波小陽春。如檔期推案件數最多的林口區，一口氣有11筆個案登場，量體突破200億元，新市鎮部分個案開價，更已上看7、8字頭。
|縣市
|2024年
|2025年
|年增減
|新建場個數
|總銷金額(億元)
|新建場個數
|總銷金額(億元)
|新建場個數
|總銷金額
|台北市
|47
|1426
|44
|1971.3
|-6.38%
|38.24%
|新北市
|58
|1387.5
|53
|1760.8
|-8.62%
|26.95%
|桃園市
|97
|1563
|91
|1700.6
|-6.19%
|8.81%
|新竹縣市
|50
|636.6
|43
|307.5
|-14.00%
|-51.69%
|台中市
|65
|1481.4
|63
|1461.9
|-3.08%
|-1.34%
|台南市
|21
|574.7
|23
|324.5
|9.52%
|-43.54%
|高雄市
|42
|810.8
|29
|696.5
|-30.95%
|-6.05%
|總計
|380
|7810.4
|346
|8223.2
|-8.95%
|
5.28%
▲六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：《591新建案》（ETtoday製表）
但新竹329檔期表現卻相對低迷，推案以小型個案為主，總銷金額較去年同期大減逾5成，個案數亦明顯下滑。具規模個案僅有富宇建設在新竹市東區推出的都更案，總銷約58億元。
台南同樣身陷「金龍風暴」，僅東區平實、虎尾寮等地有中小型個案公開，整體總銷銳減逾4成。
台南市代銷公會理事長佘光宗指出，受信用管制影響，台南與新竹房市正經歷轉型，從投資客退場回歸剛需基本面，投資客買盤幾乎斷崖式下跌，過去因台積電與竹科、南科等產業效應帶動的投資熱潮退燒。
此外，民眾觀望時間拉長，進一步影響建商推案意願，以致今年新竹、台南推案多由外地建商主導，在地建商在推案信心上有所保留，推案熱度也不如以往。
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