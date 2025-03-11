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329檔期總銷8223億創次高　新竹、台南供給卻見崩跌

記者張雅雲／高雄報導

房市329檔期將至，根據房屋網站統計推案量六都及新竹推案總銷金額達8223.2億元，創歷史次高，年增5%。但市場出現冷熱不均，其中，雙北在指標案與高房價支撐下逆勢成長2~3成，新竹與台南推案量大幅衰退，成為本次「金龍重災區」。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

▲▼ 329 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市329檔期將至，根據房屋網站統計推案量六都及新竹推案總銷金額達8223.2億元，創歷史次高，年增5%。（示意圖／記者張雅雲攝）

《591新建案》統計，各縣市329檔期推案量，雙北地區表現不俗，像台北市就依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開。《591新建案》新聞公關課組長林哲緯分析，今年檔期推案量達8223.2億元，創歷史次高，但新竹、台南供給量崩跌，突顯區域疲態。

以松山區來說，除總銷突破300億元的西華飯店重建案，另外也有總銷約百億元的「科達大巨蛋案」。另外，在南港區有備受矚目的「南港調車場案」，總銷也達100億元，合計台北市整體推案量直逼2千億元，高居六都之首。

而新北市特別是在距北市一橋之隔或軌道沿線等區域，則迎來一波小陽春。如檔期推案件數最多的林口區，一口氣有11筆個案登場，量體突破200億元，新市鎮部分個案開價，更已上看7、8字頭。


縣市 2024年   2025年   年增減  
  新建場個數 總銷金額(億元) 新建場個數 總銷金額(億元) 新建場個數 總銷金額
台北市 47 1426 44 1971.3 -6.38% 38.24%
新北市 58 1387.5 53 1760.8 -8.62% 26.95%
桃園市 97 1563 91 1700.6 -6.19% 8.81%
新竹縣市 50 636.6 43 307.5 -14.00% -51.69%
台中市 65 1481.4 63 1461.9 -3.08% -1.34%
台南市 21 574.7 23 324.5 9.52% -43.54%
高雄市 42 810.8 29 696.5 -30.95% -6.05%
總計 380 7810.4 346 8223.2 -8.95%

5.28%

▲六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：《591新建案》（ETtoday製表）

但新竹329檔期表現卻相對低迷，推案以小型個案為主，總銷金額較去年同期大減逾5成，個案數亦明顯下滑。具規模個案僅有富宇建設在新竹市東區推出的都更案，總銷約58億元。

台南同樣身陷「金龍風暴」，僅東區平實、虎尾寮等地有中小型個案公開，整體總銷銳減逾4成。

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，受信用管制影響，台南與新竹房市正經歷轉型，從投資客退場回歸剛需基本面，投資客買盤幾乎斷崖式下跌，過去因台積電與竹科、南科等產業效應帶動的投資熱潮退燒。

此外，民眾觀望時間拉長，進一步影響建商推案意願，以致今年新竹、台南推案多由外地建商主導，在地建商在推案信心上有所保留，推案熱度也不如以往。

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關鍵字：房市329檔期六都新竹台南591

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