35年資深土地公發話！　未來10年台中將向南發展

▲有台中土地公之稱的精英開發董事長洪乙彥表示，台中未來10年發展將往南台中前進。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有著台中土地公之稱的精英開發董事長洪乙彥表示，自第一大的台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」去年6月底動工的那一刻，台中未來10年發展就往南台中前進。

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精英開發董事長洪乙彥在台中是一個都市級傳說人物，台中市建築經營協會理事長楊志鵬說：「洪乙彥深耕土地開發逾35年，近年關注台中危老重建市場，光是他經手的土地整合個案，就占台中市逾5成，而且台中市超過7成建商，不論大小都與精英有過土地交易合作。」可以說是只有他不認識的建商，沒有建商不認識他。

這位在不動產業有著舉足輕重地位的人物，在建經協會大師講座中，分享大台中的發展趨勢，洪乙彥直言：「一個城市的發展方向取決於3件事：交通建設、政府與民間的投資建設及強大的腹地開發，這3項要素會造成商圈的消長，同時決定了土地開發與危老重建的可行性。」

▲甚少與媒體見面的洪乙彥（右3）台中市有超過7成建商曾與他交易過土地。（圖／記者陳筱惠攝）

以台中來說，過去10年不論是交通建設、政府與民間的投資建設及強大的腹地開發，都落在北台中，細數現在台中市的新興重劃區，如單元1、2、3、4、5、8、12、13、14的自辦重劃區，約755公頃，以及2處公辦重劃13期及14期合計約633公頃。

▲南台中包括烏日高鐵特區、高鐵門戶區、南區、南屯區的單元4、單元5等南台中地區，占比龐大。（圖／記者陳筱惠攝）

洪乙彥說：「這些重劃區共1388公頃，在現在及未來1至3年內，或是5年內將接連釋出，都會讓台中市更國際化，吸引更多的外來族群來此居住生活，其中南台中包括烏日高鐵特區、高鐵門戶區、南區、南屯區的單元4、單元5等南台中地區，占比龐大，未來10年將崛起、開發潛力無限。」

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