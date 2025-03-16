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陳炳辰／房市尷尬之路沒走完　329恐出現多案「延了又延」

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲今年北台灣329檔預估推案量3339億元，再刷新紀錄。（示意圖／ET資料照）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

受去年下半年打房影響，許多建案延後推案，使得今年北台灣329檔預估推案量3339億元，再刷新紀錄。不過房市將還有好一段尷尬的路要走，不少指標案可能會在329檔期繼續延後，等於說是「延了又延」，繼續觀察市場狀況。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

根據《住展》雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量，來到約3339億元，再刷新紀錄，比去年同期熱況的實際推案量增加逾250億元，可說與買氣冷氣團上演大逆走戲碼。

究竟什麼原因讓建商在不明朗態勢下依然放手一搏？細究來說，以雙北為推案擔當，其中新北市估達近1500億元，奪北台灣之首，共占整體超過4成，確實展現量能，包括第一環行政區板橋區、新店區、三重區都有大小案遍地開花。

其中，在府中、央北、二重疏洪道重劃區見新潤、寶路、甲山林百億元大案身影，而林口區、新莊區兩熱區同樣有所表現，於林口新市鎮北側、下新莊地帶各有長耀、亞昕與馥華的大型指標案推出，拉抬新北市供給熱度。

令人玩味的是，推案量居次的首都台北市，在此檔期估推出約1100億元案量，但南港區的調車場案就占了千億元，餘案以中山區、松山區的宏築與三輝建設新推案稍大，卻皆不到50億元量體，台北市的高房價特性，加上逆勢的環境，建商其實呈現出一定的謹慎度。

▲▼ 南港調車場 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市329檔期估推出約1100億元案量，但南港區的調車場案就占了千億元。（圖／記者項瀚攝）

桃園市更有收斂意味，今年329預期總推案約650億元，較去年調整了3成5，具規模逾50億元案量的於青埔、中路、上南崁、龜山市區等地分別有威旺、長昇、東驊、長虹新案，卻沒有百億元大案。

更反映房市寒流的是新竹地區，此檔期僅100多億元的新案量，量體比起去年已為腰斬，而新竹縣新豐鄉的富宇新案就佔去一半，其餘四散在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、芎林鄉，案量都不大，建商避風頭意味濃厚。至於基隆、宜蘭等二線城市的推案成績就更難看了，雪上加霜讓業者以去化舊案為主。

整體來說，若扣除千億大案激勵，今年首波預售檔期的建商立場已然識時務者為俊傑，君子不立危牆之下，並不躁進，又已傳新北市三重區，與桃園市的A7、青埔一帶，或是新竹市東區等地的指標案開案時間再往後延至下半年，甚至是明年，等同直接放棄上半年，後繼無力恐為接下來窘境。

現階段銀行業者承做房貸依舊謹慎，市場資金也因國際經濟局勢顛簸，短期不易重振買氣，建商除了萬變不離其宗的低首付、付裝潢、送贈品的促銷方式，或是可能改建案規格符合主流、分期推出降低風險，且看且走的推案步調當然是36計走為上策的體現，供需同步跌入谷底，房市將還有好一段尷尬的路要走。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

關鍵字：住展雜誌陳炳辰329檔期建案新建案推案延後

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