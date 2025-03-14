竹科建商破產倒閉「欠稅20年」！市府不忍了　出手追回千萬

▲竹科某建商破產倒閉，被發現欠稅20年。（圖／新竹市稅務局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣一間知名建商曾籌劃新竹科學園區購物中心、天母豪宅等多項開發案，後來因建築業不景氣，資金周轉困難，最終在2011年宣布破產倒閉。然而該建商自90年以來積欠新竹市及台北市房屋稅、地價稅與營業稅高達千萬元，名下大量房地產陸續遭拍賣，但仍未完全清償欠稅。對此，新竹市府也出手追討20年欠稅了。

新竹市稅務局指出，該欠稅公司原為上櫃公司，曾籌劃新竹科學園區購物中心、民生東路辦公大樓及天母高級住宅等開發案。90年間受建築業不景氣影響，致資金積壓，財務周轉發生危機因而倒閉，積欠巨額負債及稅款，名下大量房地陸續遭拍賣，僅剩下少數的社區道路土地、警衛室及大樓持分。歷經三輪拍賣皆無人承接，導致每年開徵的房屋稅與地價稅無法順利徵收，欠稅問題持續累積。

▲稅務團隊與法務部行政執行署聯手前往社區實地勘查。

為解決該案欠稅問題，在第四輪拍賣啟動前，稅務局與台北市稅捐稽徵處聯手實地勘查，意外發現該建設公司仍持有社區地下停車場約15個平面車位的持分權利。經確認停車場的占用情形及租金收入後，評估社區內近200戶住家的停車需求，積極向住戶及鄰近居民釋放拍賣訊息以提高買氣。

拍賣訊息發布後，有不動產業者關切第4輪拍賣底價918萬元較第3輪底價480萬元增加了438萬元。稅務局解釋，這是因為每次重啟拍賣程序時法院會重新鑑價，而此次評估揭露停車場的實際價值，顯示出極高的市場潛力，進一步鼓勵投標熱度。

▲建設公司持有社區地下停車場。

最終，該標的以底價918萬元拍定，不僅成功清償積欠逾20年的地價稅、房屋稅及營業稅共853萬元，還額外徵收土地增值稅63萬元，增裕庫收。稅務局提醒，民眾收到稅單後務必於限繳期限內繳納，切勿忽視或拖延，以免衍生滯納金。若逾期未繳並遭移送執行，可能面臨薪資扣押、存款凍結，甚至動產與不動產遭強制執行，後果嚴重，得不償失。