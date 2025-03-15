房仲懂玩！租屋網站上傳「Andy老師同款套房」　網友一看笑瘋

▲Andy老師近日成為關注焦點，大量台灣人替他加油打氣。（圖／翻攝IG／Andy老師）



記者柯振中／綜合報導

網紅眾量級Andy與家寧分手後，爆出許多糾紛，受到台人廣泛關注，Andy蝸居小套房拍影片，也深受網友同情。沒想到，竟有房仲突發奇想，在租屋網站上架了一間「andy老師同款套房」房源，意外掀起了討論。

一名房仲在某租屋網站刊登了桃園市中壢區的房源，每個月租金為6,000元。不過，由於房間內部格局與Andy居住過的小套房十分類似，房仲竟然突發奇想，在標題打上「Andy老師同款中壢後站套房」，相當有創意。

▼房仲上傳Andy老師同款套房房源，掀起大量討論。（圖／翻攝591網站）



房仲刊登房源以後，瞬間在網路上掀起大量討論，不少網友對此笑稱，「沒有附+0我可是不租的」、「這比Andy的房間大」、「6000又是分離式冷氣，怎麼看都很便宜啊」、「5星浴室嗎」、「時事都有跟上，很有趣」、「這個冷氣沒有蟑螂爬進來，屋主廣告不實」、「下一步要請Andy老師來代言了…。」

▲▼Andy與家寧分手後，有許多影片都是在套房內拍攝，例如套房養雞、套房貼暖暖包、套房浴室貼滿鏡子等等。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）



Andy與家寧分手以後爆出糾紛，引起大量台灣人關注，而Andy恢復單身後搬回小套房，且幾乎所有影片都是在房內拍攝完成，令許多網友感到同情。

▼Andy與家寧分手後，有許多影片都是在套房內拍攝，例如套房養雞、套房貼暖暖包、套房浴室貼滿鏡子等等。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

