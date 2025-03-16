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租屋電費「不再讓房東亂喊」！新版住宅租賃契約出爐

▲▼租屋,買房,中古屋,公寓,老房,凶宅,房東,房客,屋主。（示意圖／Pixabay）

▲新版的住宅租賃定型化契約中規定，房東應按照台電計價來收取電費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

我國「住宅租賃定型化契約」2024年7月修訂，當中規定房東應按台電計價來收取電費，並提供帳單資訊。對此，新竹市政府呼籲，房東應選用最新版契約，房客也要仔細檢查內容，留意電費計算方式，避免約定違規而無效，進而引發租屋糾紛。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市區有科學園區，以及清華、陽明交大等共5所大專院校，吸引許多外來人口、就業族群，租屋市場相當龐大。

邱臣遠說，在市長高虹安「宜居永續」的施政願景下，租屋市場成為推動願景中重要的一環，而新版的住宅租賃契約，不但能夠保障承租人合理負擔電費、查詢電費資訊的權益，減少租屋電費超收的爭議，也能讓住宅租賃市場更加透明、健全。

▲▼新竹市政府呼籲，簽約時應選用113年新版契約。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹市政府呼籲，簽約時應選用113年新版契約。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹市政府呼籲，簽約時應選用113年新版契約。（圖／新竹市政府）

新竹市地政處表示，內政部去年7月修訂「住宅租賃定型化契約」，重點是保障租屋電費收取公平合理，以及電費資訊透明。修訂前每月電費的計算方式，是不得超過台電最高單價，但訂定上限的方式，仍可能出現超收的情況，修法後則是以「實收實付」為原則，且房東必須提供單據資訊，例如收取的電費，應依照用電度數，乘以電費單平均電價來計算。

▼新竹市政府呼籲，簽約時應選用113年新版契約。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹市政府呼籲，簽約時應選用113年新版契約。（圖／新竹市政府）

至於公設電費的部分，則需要在台電繳費通知單上顯示，才能向租客收費。此外，台電也有在網頁設置「住宅租屋電費查詢專區」，讓房客能夠查詢電費。

新竹市地政處提醒，為了避免發生糾紛，房東在選購住宅契約時，應確認封套、封面是否印有「113年最新版」等字樣。房客也要仔細確、檢查契約內容，若發現與新版「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」不符，可拒絕簽約，以避免貿然簽約而損害自身權益。

關鍵字：住宅租賃契約房產房產雲

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