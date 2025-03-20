「台積宅」挫列等？他曝「又不是把廠房搬去美國」：最受害是這裡

▲台積電赴美加碼投資，是否影響台灣房市？（圖／路透）

文／彭蕙珍／今周刊

台積電董事長魏哲家在白宮宣布再加碼1千億美元，於亞利桑那州蓋3座新的晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。台積電宣布將砸上千億赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，多數置產族會擔心台積電在美國設廠之後，會減弱在台投資力道和時程，產生信心鬆動。由於多數在台設廠規劃都已經進行中，變數不大，只是回收期拉長。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，不少人問他台積電去美國設廠，中南部房價會崩盤嗎？他不這麼認為，因為中南部設廠一事已經兌現，不是將已蓋好的廠房搬過去美國，未來是蒸蒸日上，而不是越來越差。

近期中南部房市買氣冷清是漲多修正，屬於健康狀態，房價沒有每年都暴漲的，漲多休息很正常。他強調：「受此衝擊最大是還在潛水努力爭取台積電的縣市。」

近年台灣房地產受惠台積電在各地設廠效應，磁吸台中、台南、高雄、嘉義等城市預售購屋買氣。

台灣房屋統計實價登錄資料國內台積電4個新投資廠區周邊，近兩年的預售屋交易量，其中2024年預售交易最多的是楠梓區，年售1734戶，橋頭也賣出981戶，遠勝於其他各廠。

量增最鮮明的是嘉科朴子市，去年預售屋交易達875筆，較2023年的29筆暴增2917.2%。

就業剛需支撐 台積宅每發必中

張旭嵐表示，台積宅的房市效應幾乎每發必中，不僅建商積極卡位布局，置產族也跟進，尤其中南部房價基期低，吸引不少北客南移的資金，讓廠區周邊的預售案交易爆發。

其中，高雄廠區所在的楠梓區交易量居冠，主要是部分廠房已完工，人才招聘也已到位，房市量能也獲就業剛需支撐。

台南新市區和高雄橋頭區，在2024年預售量出現年減，主要因為已宣布設廠多年，如今距離投產時間已相當接近，利多效應步入尾聲，加上台積廠區距離兩地的鬧區較遠，房價和交易量增幅都出現趨緩的跡象。

嘉義科學園區 太保、朴子預售屋兩樣情

台積電最新設廠的嘉義科學園區，周邊主要的2大行政區太保與朴子，預售屋交易量兩樣情。太保年減53.9%，朴子暴增將近30倍，市場反應大不同。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，嘉科CoWoS先進封測廠周邊的主要推案區域為高鐵特區及縣政特區，其中，縣政特區的範圍較廣，發展也較成熟，因此嘉科設廠議題曝光後，縣政特區就成了建商推案佈局的重點所在。

由於嘉義縣政特區，地跨太保、朴子兩地，2023年指標交易案為總戶數176戶的「清景麟嘉科」，正巧坐落太保轄區，使太保2023年的預售交易量衝高。

2024年縣政特區浮現的大案「Ai 世界城」，位處朴子轄區，且該案總戶數超過800戶，使朴子去年爆出巨量，也讓嘉義縣政特區的預售屋交易，呈現太保降、朴子升的情況。

張旭嵐指出，這些區域的已購客宜以靜制動，比較需要擔心的是尚未明朗或只聞樓梯響的設廠風聲，建議謹慎評估入場時機。

2面向看台積赴美 沒台積電的縣市是受害者

對於台積電赴美設廠，何世昌分別就信心面及經濟面說明：

1.信心面：短期實質面沒多大影響，但信心面卻有不小的衝擊，而房市買盤需要信心支撐，需注意市況是否因此消息而進一步削弱。如果買氣未再下墜，那影響就不大了。

2.經濟面：房市的命脈在於經濟，台積電投資量能遭美國分食，對於未來經濟成長力道一定有影響，但那也是4~5年後的事。因為一座晶圓從規劃、建廠、投產需要時間，衝擊力沒那麼快出現。也就是說，雖無近慮，必有遠憂。

至於台積電赴美設廠，誰是最直接的受害者？他強調：「沒台積電題材的縣市，才是真正的受害者。」

台積電未來幾年會持續蓋新廠，除了台南、高雄、台中、嘉義、新竹都有台積電設廠利多外，未來應該還有其他縣市雀屏中選。但如今美國要增設5座廠，原來還未浮出檯面的縣市新廠有可能被取消、或者延後。

換言之，受此衝擊最大的並非既有的台積宅，而是還在潛水努力爭取台積電的縣市，他們可能是最大的受害者。

至於房市是不是要GG了？他認為，應該不會，房價漲跌是綜合性因素造成的，不單單台積電可以完全左右。況且，台積電大部份投資仍留在台灣，

「我也寧願相信台積電『根留台灣』的承諾。雖然我們桌上的蛋糕被美國拿走好幾塊，又被德國、日本、新加坡拿走幾塊，但大部份蛋糕還在桌上，雖然心痛，但不至於心死。」

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