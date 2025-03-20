ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「台積宅」挫列等？他曝「又不是把廠房搬去美國」：最受害是這裡

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電赴美加碼投資，是否影響台灣房市？（圖／路透）

文／彭蕙珍／今周刊

台積電董事長魏哲家在白宮宣布再加碼1千億美元，於亞利桑那州蓋3座新的晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。台積電宣布將砸上千億赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，多數置產族會擔心台積電在美國設廠之後，會減弱在台投資力道和時程，產生信心鬆動。由於多數在台設廠規劃都已經進行中，變數不大，只是回收期拉長。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，不少人問他台積電去美國設廠，中南部房價會崩盤嗎？他不這麼認為，因為中南部設廠一事已經兌現，不是將已蓋好的廠房搬過去美國，未來是蒸蒸日上，而不是越來越差。

近期中南部房市買氣冷清是漲多修正，屬於健康狀態，房價沒有每年都暴漲的，漲多休息很正常。他強調：「受此衝擊最大是還在潛水努力爭取台積電的縣市。」

近年台灣房地產受惠台積電在各地設廠效應，磁吸台中、台南、高雄、嘉義等城市預售購屋買氣。

台灣房屋統計實價登錄資料國內台積電4個新投資廠區周邊，近兩年的預售屋交易量，其中2024年預售交易最多的是楠梓區，年售1734戶，橋頭也賣出981戶，遠勝於其他各廠。

量增最鮮明的是嘉科朴子市，去年預售屋交易達875筆，較2023年的29筆暴增2917.2%。

▲▼ 。（圖／）

就業剛需支撐 台積宅每發必中

張旭嵐表示，台積宅的房市效應幾乎每發必中，不僅建商積極卡位布局，置產族也跟進，尤其中南部房價基期低，吸引不少北客南移的資金，讓廠區周邊的預售案交易爆發。

其中，高雄廠區所在的楠梓區交易量居冠，主要是部分廠房已完工，人才招聘也已到位，房市量能也獲就業剛需支撐。

台南新市區和高雄橋頭區，在2024年預售量出現年減，主要因為已宣布設廠多年，如今距離投產時間已相當接近，利多效應步入尾聲，加上台積廠區距離兩地的鬧區較遠，房價和交易量增幅都出現趨緩的跡象。

嘉義科學園區 太保、朴子預售屋兩樣情

台積電最新設廠的嘉義科學園區，周邊主要的2大行政區太保與朴子，預售屋交易量兩樣情。太保年減53.9%，朴子暴增將近30倍，市場反應大不同。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，嘉科CoWoS先進封測廠周邊的主要推案區域為高鐵特區及縣政特區，其中，縣政特區的範圍較廣，發展也較成熟，因此嘉科設廠議題曝光後，縣政特區就成了建商推案佈局的重點所在。

由於嘉義縣政特區，地跨太保、朴子兩地，2023年指標交易案為總戶數176戶的「清景麟嘉科」，正巧坐落太保轄區，使太保2023年的預售交易量衝高。

2024年縣政特區浮現的大案「Ai 世界城」，位處朴子轄區，且該案總戶數超過800戶，使朴子去年爆出巨量，也讓嘉義縣政特區的預售屋交易，呈現太保降、朴子升的情況。

張旭嵐指出，這些區域的已購客宜以靜制動，比較需要擔心的是尚未明朗或只聞樓梯響的設廠風聲，建議謹慎評估入場時機。

2面向看台積赴美 沒台積電的縣市是受害者

對於台積電赴美設廠，何世昌分別就信心面及經濟面說明：

1.信心面：短期實質面沒多大影響，但信心面卻有不小的衝擊，而房市買盤需要信心支撐，需注意市況是否因此消息而進一步削弱。如果買氣未再下墜，那影響就不大了。

2.經濟面：房市的命脈在於經濟，台積電投資量能遭美國分食，對於未來經濟成長力道一定有影響，但那也是4~5年後的事。因為一座晶圓從規劃、建廠、投產需要時間，衝擊力沒那麼快出現。也就是說，雖無近慮，必有遠憂。

至於台積電赴美設廠，誰是最直接的受害者？他強調：「沒台積電題材的縣市，才是真正的受害者。」

台積電未來幾年會持續蓋新廠，除了台南、高雄、台中、嘉義、新竹都有台積電設廠利多外，未來應該還有其他縣市雀屏中選。但如今美國要增設5座廠，原來還未浮出檯面的縣市新廠有可能被取消、或者延後。

換言之，受此衝擊最大的並非既有的台積宅，而是還在潛水努力爭取台積電的縣市，他們可能是最大的受害者。

至於房市是不是要GG了？他認為，應該不會，房價漲跌是綜合性因素造成的，不單單台積電可以完全左右。況且，台積電大部份投資仍留在台灣，

「我也寧願相信台積電『根留台灣』的承諾。雖然我們桌上的蛋糕被美國拿走好幾塊，又被德國、日本、新加坡拿走幾塊，但大部份蛋糕還在桌上，雖然心痛，但不至於心死。」

更多今周刊文章

她38歲有房、有車、資產3千萬！提早退休環遊世界10年後，還漲成4500萬...7成身家押這款ETF：存股致富4心法
50多歲男「勞退分紅」入帳近160萬、靠1招「退休金上千萬」！達人3點分析：遇1情況別放勞退帳戶

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千　華銀未達百件

新版青年安心成家（新青安）上路19個月來首見急凍！財政部今（20）日公告8大行庫承作新青安2月業績，8家行庫承辦件數全都跌破千件，其中華南銀行承作件數僅99件，未達百件。

2小時前

樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

新北市一名曹姓婦人控訴，112年間發現家中天花板滲水，調查後確認是樓上鄰居邱男住家水管破裂所致，雖然事後邱男改拉明管解決漏水問題，但卻未對曹婦住家完成漏水修繕事宜，雙方多次協商但沒有共識，曹婦因此提告請求賠償，包括天花板油漆復原、熱水器損壞換新、天花板場勘、及精神撫慰金等共7萬6700元。板橋地院法官審酌後，判邱男賠償天花板油漆、場勘費用共1萬9000元為適當，其餘請求為無理由，予以駁回。可上訴。

3小時前

倫敦房間5.5萬出租！晚上8點半前不能回家　房東荒謬規定被罵爆

英國一名屋主在倫敦擁有價值80萬英鎊（約新台幣3270萬元）的房子，決定把其中一間房間出租，月租金1350英鎊（約新台幣5.5萬元）。只不過屋主列出多項奇怪的生活規約，例如房客不能在晚間8時30分之前回家，引發批評聲浪。

4小時前

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

行政院消保處公布了2024年11月全國預售屋契約查核結果，發現60案中有15建案不合格，占比達25%，相當於每4件就有1件存在問題。為了免消費者中招，北市地政局率先全國推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，利用生成式AI技術，讓消費者透過手機即可輕鬆檢測契約是否合規。

4小時前

央行未祭新手段　5大房仲同聲：強化金檢仍抑制房市

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制。對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲（排序按照筆畫）看法，認為去年919後房市明顯降溫，本次確實沒有「再加碼」的必要性，另外針對後續房市，持續保守看待，點出房貸仍持續緊縮、央行更加強金檢等面向。

5小時前

業者列小基地開發5大缺點　揭營建業失調「無情現況」

新北市三重一處基地大小僅97坪的建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，各界熱議危老條例帶來的小坪數基地改建潮，讓鄰房塌陷事故頻傳，國土署一句「工程品質與基地大小無關」，業者砲轟「不食人間煙火」。連雲建設總經理蔡漢霖就點出小基地危老案衍伸的5大缺點，呼籲危老條例應該重新檢討，過小基地應有條件給予容積獎勵。

5小時前

信義至善獎助學金25周年　邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神

信義房屋志工團3月19日前往南投信義鄉，舉辦「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，由信義企業集團創辦人夫人周王美文率隊出席，除了親送獎學金與禮品給210位信義鄉國中與國小優秀學生，更邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳擔任神秘嘉賓，不僅現場示範拳擊教學，致贈親筆簽名拳擊手套外，更分享自身逐夢經驗，向學弟妹們傳遞不屈不撓的拚搏精神，鼓勵他們無論面對何種困難，都要勇敢追求自己的夢想。

6小時前

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

國家住都中心日前宣布，位於台北市大安區的社宅「黎孝好室」新建統包工程已決標，預計完工時間是118年完工，未來將為台北市再增加133戶居住單元，這也是全國第一案的危老重建社會住宅案。

6小時前

「台積宅」挫列等？他曝「又不是把廠房搬去美國」：最受害是這裡

台積電董事長魏哲家在白宮宣布再加碼1千億美元，於亞利桑那州蓋3座新的晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。台積電宣布將砸上千億赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。

6小時前

央行未再出手打房　業者估：Q4前貸款依舊維持緊縮

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期。建商業者表示，雖未祭出第八波，但銀行審核房貸條件仍超嚴，仍讓民眾相當憂心。房仲業者表示，央行未再出手，房市也不會因此有太多變化，Q4前恐怕房貸仍維持有點緊縮的狀態。

6小時前

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女子豪擲4500萬買光198車..

網問台中買房「選山還是海？」　..

天母50年老屋9200萬交易　..

秀場天王老家改建32年　豬哥亮..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

台中漢神洲際百貨開幕在即　這區..

新北去年Q4預售交易狂減58...

房東等9年！　補習班年捧816..

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首見！8大行庫新青安單月受理件..

樓上水管破裂「害天花板毀了」！..

倫敦房間5.5萬出租　房東荒謬..

25%預售屋合約藏陷阱 　地政..

央行未祭新手段　5大房仲同聲：..

業者列小基地開發5大缺點　揭營..

信義至善獎助學金25周年　甘家..

全台第一案！天龍國「老宿舍重建..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

央行未再出手打房　業者估：Q4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366