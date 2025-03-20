租屋處適合用快煮壺嗎？　台電提醒「4不」

▲租屋處適合使用快煮壺嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

對租屋族來說，適合使用快煮壺嗎？近日有網友發文透露，她目前在台北租屋，平時若要喝水，都會去買瓶裝水，但是冬天若想喝熱水，就會比較麻煩一些，因此有在考慮快煮壺，有人能夠分享使用經驗嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「租屋處適合用快煮壺嗎」為標題發文，提到她目前在台北租屋，平時若要喝水，就會購買瓶裝水，如果想要喝熱水的話，則會用卡式爐加熱鍋子燒水。對她來說，冬天要喝熱水其實還蠻麻煩的，所以就有意把家中的快煮壺帶到租屋處。

原PO透露，她平常在租屋處很少使用電器，基本上只有在用吹風機和除濕機，不過她還是擔心快煮壺會不會很耗電，有沒有人能夠分享使用經驗？這種電器要怎麼選擇呢？

▲台電提醒，快煮壺有「4不」要注意。（圖／台電）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「租屋處沒有冷熱飲水機超麻煩的，我連一般常溫水都是買一整箱礦泉水，扛到6樓，有夠痛苦，現在找房子一定優先選有飲水機的」、「快煮壺不太吃電，冰箱跟電暖器才是真正的吃電怪獸」、「租屋真的是需要考量有飲水機的為主」。也有網友提醒，「要注意電壓問題！我之前用快煮壺用到跳電」、「不要用延長線」。

此外，台電先前曾發文提醒，使用快煮壺時，有「4不」要注意，分別是不可弄濕底座及壺底、不可先通電再加水、避免使用延長線、不使用時拔除插頭。