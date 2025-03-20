天母50年老屋9200萬交易　一查買方「背景是金融業大咖」

記者項瀚／台北報導

天母巷內50年老屋以9200萬元交易，經查買方大有來頭，是中信辜家背後的開發商，且過去就已陸續整合鄰地。專家分析，本次購地單價不貴，未來若能順利整合完整街廓，基地規模可達500坪以上，就很有戲了。

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▲天母巷內50年老屋以9200萬元交易，經查買方大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，天母德行東路巷內一處屋齡50年透天，坪數僅37坪，以9200萬元交易。土地則移轉了38.72坪，包括住三用地、道路用地。

經查謄本，買方為「鈺瑋開發」，與中信集團辜家有關，該公司負責人為劉廣仁，是法人榮華投資代表，而該公司負責人為辜仲諒。

事實上，中信背後的開發建設公司，過去在台北市就有都更推案的紀錄，像是四方開發就推出包括北投「四方之寓」，中正「四方荷韻」、大安「溫州院」等案。

本次天母巷內交易的老屋，隔壁是一片停車場，經查鈺瑋開發也在去年購入整合，但查無實價紀錄，合計基地達227坪規劃。

建築師劉獻文分析：「以本次購地單價不貴，具開發效益，若未來能把面德行東路側的老屋也整合起來，形成完整街廓，基地面積又可達500坪以上，就有戲了。」

▲天母巷內老屋交易重點整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產天母西路加盟店長林學良表示：「本次交易土地位於德行東路212巷，靠近忠義路，雖然不及中山北路七段、天母東西路這種天母一級住宅地段，但條件還是不錯，鄰德行東路、靠近忠誠路一段，若規劃中小坪數住宅，單價一定是120~130萬元起跳。」

該基地旁邊，就是天母豪宅「無相寓所」，去年藝人歐弟歐漢聲以1.18億元出售天母豪宅，持有5年多，帳面獲利912萬元。該社區屋齡10年，規劃中大坪數，成交單價站9字頭行情。

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