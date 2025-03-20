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25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

▲▼買房,房仲。（示意圖／達志影像）

▲行政院消保處公布了最新全國預售屋契約查核結果，占比達25%，相當於每4件就有1件存在問題。。（示意圖／達志影像）

記者陳致平／台北報導

行政院消保處公布了2024年11月全國預售屋契約查核結果，發現60案中有15建案不合格，占比達25%，相當於每4件就有1件存在問題。為了免消費者中招，北市地政局率先全國推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，利用生成式AI技術，讓消費者透過手機即可輕鬆檢測契約是否合規。

地政局指出，違規模式多為建商在已向主管機關備查的契約中添加條文或補充協議，違反預售屋契約應記載及不得記載規定。地政局表示，購買預售屋動輒上千萬，但因看不到實品，雙方的權利義務只能依賴契約。然而，契約條文繁多且複雜，消費者常因不了解法令而落入陷阱。例如，業者承諾提供的進口品牌衛浴設備，實際交屋時卻變成「同級國產品牌」。

地政局說明，早在2021年就推出「分辨式AI協檢系統」，並於2023年推出契約預檢機制，提前檢查建商使用的契約是否違規，公開無陷阱的契約版本。

然而，地政局發現，建商提供的契約在議約或簽約現場常會新增或附加協議內容，讓消費者難以識別其中陷阱。為防範這類新型態交易風險，地政局局長陳信良表示，此次推出的「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，讓市民在簽約時可以即時檢測條文是否違規。

▲北市地政局推出預售屋契約智能問答–Hi Landy ，協助消費者辨識預售屋簽約陷阱（圖／地政局提供）

▲北市地政局推出預售屋契約智能問答–Hi Landy ，協助消費者辨識預售屋簽約陷阱（圖／地政局提供）

陳信良指出，「Hi Landy」突破現行公部門契約比對系統限制，從手機、拍照、語音等多方面出發，打造最人性化的契約助手。購買預售屋的朋友善用「Hi Landy」，即可快速檢視契約疑義，保障自身權益，聰明簽約不踩雷。

為防制新型態的預售交易風險，民眾面對契約新增文件疑義，都能即時透過系統初判條文違規陷阱，避雷保權益。Hi Landy的4個特色如下：

一、隨時隨地輕鬆問

「Hi Landy」統合最新版預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項、常見錯誤態樣等完整法令資訊，讓使用者不限時地輕鬆輸入問題即可獲得初步解答，是最貼心、人性化的隨身契約執事，幫你把關契約大小問題。

二、拍照即讀超簡單

「Hi Landy」接軌時下LINE語音使用習慣，具備圖片、語音辨識二大功能，消費者對契約文件如有疑慮，可拍照問、語音查，即刻檢測條文疑義，掌握契約陷阱。

三、手機平板均可用

「Hi Landy」採用響應式網站設計，無論是手機、平板、電腦都可使用，並且對話框介面能自動配合裝置呈現最適合的大小，增進良好的使用體驗。

四、探索更多資訊立即通

「Hi Landy」每段回答皆附上最新預售屋契約規定、錯誤態樣及地政局官網預售屋專區連結，輔助預售屋消費者查詢掌握交易所需完整資訊，保障自身權益。

關鍵字：消保預售屋地政局AIHiLandy

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