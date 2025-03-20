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男友喊上班累「出7000元租金」！她家事全包　反悔了：做久好累

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO覺得不平衡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶交往時會選擇同居，但也因此讓另一面原形畢露，不能接受的人可能就會分手，一名女網友表示，房租7000元一人一半，但男友換工作後早出晚歸，家務事變成她一人負擔，兩人也說好男友出租金，她負責做家事，但日子久了，她漸漸感到不平衡，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，兩人住在月租7000元的套房，房租和電費都是AA制，電費依季節變動，冬天約900元，夏天則約1300元。由於男友換了工作，在外面的時間約12-15小時，經常早出晚歸，日常生活也因此調整，家務變成她全包，「也討論說房租跟電費都他付，家務全部都我做」。

不過時間久了，她漸漸感到身心俱疲，下班後回家要負責洗衣、曬衣、煮飯、餵貓、鏟貓砂、掃地、倒垃圾等雜事，「他只要下班吃飯，洗洗睡就沒了，大家覺得各付各的，家事分攤做比較好，還是我維持這樣比較好呢？」

對此，網友認為家是要一起做，「家事都妳的話，他付多一點比較好」、「這樣他超賺的耶，你包下所有家務，他只付房租和電費，7000+1300=8300，你的部份4150，4000多塊就能換來你做所有家務簡直超賺的耶」、「連寵物都不想照顧還能指望照顧你？包房租水電當三歲小孩在騙嗎，但還是建議家務要分工合作比較好」。

也有網友認為，「我建議分手，套房也可以談家務很累？我快笑死，跟老婆之前同居11年都住套房、雅房，我還真不知道那些家務可以多累？有了自己的房子、小孩後那些才叫累」、「妳介意另一半不分攤家事就分手，不然要苦惱一輩子嗎」、「兩個人都這麼懶，愛計較還要養貓」、「如果他現在光是住套房就會嫌下班累不想做，那以後真的結婚呢？他下班累，難道妳上班就不用花時間耗精力？我是覺得這麼自私的人，只會想到自己累，是可以考慮分一分了啦」。

關鍵字：同居問題家務分攤網友討論愛情考驗平衡

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