央行未祭新手段　5大房仲同聲：強化金檢仍抑制房市

▲央行未對房市祭出第八波管制，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制。對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法，認為去年919後房市明顯降溫，本次確實沒有「再加碼」的必要性，另外針對後續房市，持續保守看待，點出房貸仍持續緊縮、央行更加強金檢等面向。

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中信房屋：

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「雖然央行這次沒有推出第八波房市管制，但以現在的經濟環境來看，房市仍然面臨風險，仍有從去年延續到現在的『貸款難』問題。」

莊思敏說：「央行也在會議中提到『將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形』，近來央行不斷強化金檢，民眾的貸款難度、房貸利率也變得越來越高，由於大部分民眾買房還是得靠房貸，一旦申貸門檻抬高，就等於從源頭限制了房貸資金的流動，在這樣的情況下，房市表現自然難見起色。」

永慶房產集團：

永慶表示：「觀察前2月市況，六都移轉棟數年減25.1%，顯示房貸緊縮、信用管制加乘的政策效果已發酵，目前民眾對於房價上漲預期已改變，期待房價下修而放緩購屋腳步，另外屋主售屋心態軟化，近期願意降價的屋主也有增加的趨勢。」

永慶表示：「市場已開始自我調整，不動產貸款集中度趨緩，需要央行進一步干預的必要性降低，央行預期的政策效果已逐步實現，這或許正是央行沒有再加碼調整房市管制的主因。」

台灣房屋：

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示：「目前住宅貸款餘額增速已趨緩，連新青安的熱度都較高峰期腰斬，代表央行的政策目標已見成效，因此後續應會在既有政策上強化金檢，藉由要求第一線的行庫自我約束，取代更激進的管制規範。」

利率方面，周鶴鳴說：「即便央行未升息，五大行庫新承做房貸利率，也已來到近16年新高，淡化了調整利率的必要性，因此本次決議利率凍漲，符合外界預期。」

住商不動產：

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「去年下半年起，市場全面趨冷，交易量也反應出打房效果相當顯著，全台投資買盤消散，回歸剛性自用市場，雖然都會區預售價格仍相對穩固，增幅已明顯受限。」

徐佳馨接著說：「房貸利率已與市場利率脫鉤，同時又透過金檢深入調控，央行短期內暫不出招，也在意料範圍，在目前全球政經局勢前景不明，過於孤注一擲恐殃及總體經濟，此次央行再次按兵不動，讓產業有喘息空間，以免房地產市場『硬著陸』傷及總體經濟。」

信義房屋：

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「此次雖然未再出重手，但房市也不會因此有太多變化，今年第四季前恐怕房貸還是會維持有點緊縮的狀態。」

曾敬德強調：「央行雖然沒再出重手，但仍指出未來的金檢方向，包括銀行辦理購屋貸款與房屋抵押貸款轉增貸之週轉金貸款列為檢查重點，央行已經開始關切週轉金的資金流向，未來必要時會去辦理跨行資金流向之檢查，避免借款人利用銀行搬家的行為違規。」

（排序按照筆畫）

▲央行雖然沒再出重手，但仍指出未來的金檢方向。（圖／ET資料照）

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