交屋排隊等撥款　大高雄建商公會理事長：史上最嚴限貸令進逼

▲央行20日將舉行第1季理監事會議，外界均聚焦未來房市走向。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行20日將舉行第1季理監事會議，外界均聚焦未來房市走向。大高雄不動產建築開發商業同業公會19日改選，由合心開發執行長李正聰獲推派為新任理事長，他對政府喊話，房地產已經這麼不好，再限制大家都要掛掉了。

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大高雄不動產建築開發商業同業公會19日召開會員大會，會中進行第13屆理監事改選，最終由李正聰擔任新任理事長，對目前房市現況，李正聰表示，央行將於20日召開理監事會議，外界普遍預期央行不會推出更嚴格的政策措施，但可能透過限制貸款等方式間接調控市場。

李正聰：「央行或許不會明著加碼管控，但貸款限制可能是潛在手段之一。房地產市場已顯疲軟，若再施加壓力，恐怕會讓許多業者難以承受。」

預估目前短期內鬆綁的可能性不高，業界雖然也大多做好準備，以保守策略面對未來的挑戰，但房地產已經這麼不好，再限制大家都要掛掉了。

▲大高雄不動產建築開發商業同業公會19日召開會員大會，上揚建設董事長洪光佐（左）卸任，由合心開發執行長李正聰（右）接任新任理事長。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城表示，現在堪稱史上最嚴格限貸，建商要交屋也只能排隊等撥款，之前就已經出現零星退戶，之後央行可能透過金融檢查持續加重力道，間接影響貸款審核與撥款流程，很多銀行已開始緊縮內規，例如公股銀行就傳出4月起將進一步限縮撥款額度。

李汪城說：「部分銀行對貸款申請者的信用審查更趨嚴格，會要求額外增加保證人或降低貸款額度2種方式，對民眾購屋信心造成大幅衝擊。」

而近期的內規開始嚴查貸款人收支比，一旦貸款不過產生後續的違約問題，只能買、賣雙方自行解決，後續還會衍生違約金的問題，然而，李汪城說：「若退戶持續增加，後續違約糾紛恐成為業界新挑戰。」

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