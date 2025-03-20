中捷橘線通車倒數14年　在地：沿線1區買得到3字頭新案





▲近期台中第三條捷運路線「台中捷運橘線」，可行性研究已獲交通部審查通過，該路線橫跨5行政區，也成為開發商佈局重點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運系統正在大步起飛，繼捷運綠線通車後，捷運藍線的拍板進行，近期台中第三條捷運路線「台中捷運橘線」，可行性研究已獲交通部審查通過，該路線橫跨5行政區，其中房價基期低的沙鹿、清水，也成為開發商佈局重點。

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觀察台中捷運綠線、藍線站點周邊房市，從2021年起漲幅逾6成，建商搶先完成2大捷運沿線土地佈局後，現正將焦點轉向潛力新星「橘線」。這條串聯台中國際機場與市區的第三條捷運，交通部已通過可行性研究計畫，若順利報交通部轉行政院核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計發包等工程，距完工即開始「倒數14年」。

「台中捷運橘線」路線橫跨沙鹿區、大雅區、西屯區、北屯區、北區，沿線途經中清路、國光路及中興路等主要幹道，未來配合「臺中機場2040整體規劃」、「機場園區」、「水湳經貿園區」及「十五期重劃區」等開發計畫。

觀察台中捷運橘線與綠線交會的市區站點，包含綠線文心中清站周圍推案，除了豪宅一哥聯聚子品牌「理仁泰舍」，也出現老牌仁山建設的「仁山沐華」預售案。

▲串聯台中國際機場與市區的第三條捷運，交通部已通過可行性研究計畫，若順利報交通部轉行政院核定，距完工即開始「倒數14年」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

在橘線各站點附近還有遠雄建設推出的「遠雄綠美」，基地位於水湳經貿園區，規劃22至35坪、2至3房的產品、國聚建設推出的「國聚之瑑」規劃44至55坪、3至4房的產品。

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「目前海線整體房價漲幅雖高，但相較市區來說仍屬凹陷區，其中沙鹿區、清水區具備生活機能完整、成為新移民族青睞的地點，目前新案雖然高標達4、5字頭，但恰逢碰上史上最嚴格信用管制，目前沙鹿區、清水區新案開價收斂，3字頭買得到。」

其中，金昌隆建設於台中國際機場特區推出「麗景風和」，基地約千坪，規劃40~48坪3房產品。

▲低基期區另一個購屋焦點則是落在清水區，在地開發商兆國營建機構更在清水銀聯段佈局了5筆土地，總面積達2542坪。（圖／記者陳筱惠攝）

另一個購屋焦點則是落在清水區，過去台中市知名的品牌建商如精銳、宏銓、新業建設等，已經轉向清水佈局。其中，在地開發商兆國營建機構更在清水銀聯段佈局5筆土地，總面積達2542坪，將推出總銷金額計40億元的造鎮計畫。

兆國營建機構董事長林家維表示：「過去大肚山以西，被視為台中都市發展的分界線，隨著人口西移態勢明確，海線四小龍發展已與市區接軌，台中將發展成『山海屯一體』的新城市格局。」

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