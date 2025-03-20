央行未再出手打房　業者估：Q4前貸款依舊維持緊縮

▲今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期。建商業者表示，雖未祭出第八波，但銀行審核房貸條件仍超嚴，仍讓民眾相當憂心。房仲業者表示，央行未再出手，房市也不會因此有太多變化，Q4前恐怕房貸仍維持有點緊縮的狀態。

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今（20日）央行舉行理監事會議，在去年919出大刀，祭出第七波選擇性信用管制後，這次並未加碼，符合市場預期，顯見上一回的「史上最重打房」效果顯著。

大高雄不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長洪光佐表示，去年第七波信用管制實施以來，買氣已「大不如前」，市場陷入冰封狀態，之前已購客進退兩難，想換約換不了，想繼續買又怕貸不到款。

央行基於職責必須嚴格執行信用管制，但這並不足以全面解決房價問題，目前市況「冰封」讓不少中小型建商面臨更大壓力，被迫以更高利息向企業融資公司貸款求生存，一旦陷倒閉潮恐怕會衍生更多問題。

加上整體營造成本居高不下，「信用管制只能治標，無法治本。」他建議，政府應從供需面著手，解決缺工缺料與土地成本問題，並協助消費者順利取得貸款，正視目前產業困境。

▲央行先前就透漏以金檢取代第八波管制。（示意圖／記者周宸亘攝）

國城建設創辦人洪平森表示：「新台幣兌美元貶破33元大關、通膨壓力加劇及美國關稅挑戰下，房地產的穩定至關重要，此次雖未祭出第八波選擇性信用管制措施，但銀行審核房貸條件變超嚴，仍讓民眾相當憂心。」

尤其各家銀行的內規多，傳出已有銀行僅以薪資來做為核貸參考。洪平森強調：「忽略存款或其他收入來源，未必能真實反映民眾購屋能力，房市不穩定只會拖累整體經濟。」

臺中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示：「央行未有進一步管制主要是因房市已肉眼可見降溫，建築業也會遵守政府相關金融政策與規定，不過面對即將上路的『囤房稅』，建築業大環境的難題仍相當困難。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「過去央行對房市信用管制政策往往要等新措施上路滿一年，確認執行成果才會有調整的機會，加上交屋潮申貸的硬需求仍旺，因此調控手段不能放，所以今年不要說329檔期，應該就連928檔期都受到壓抑，整體房市很難樂觀預期。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行先前就透漏以金檢取代第八波管制，但其實光金檢就讓銀行端神經緊蹦，央行採取全場緊迫盯人式的防守，銀行一方面整體資金仍吃緊，也開始對於客戶條件審慎檢視，民眾也感受到現在房貸申貸不易，且給的條件也不若過往寬鬆。」

曾敬德說：「此次雖然未再出重手，但房市也不會因此有太多變化，今年第四季前恐怕房貸還是會維持有點緊縮的狀態。」

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