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「Uber接送可叫直升機！」　貴婦團遊杜拜兼買房：超乎想像

▲▼ 杜拜房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲杜拜因免稅優勢、高投報、房價持續看漲，再加上買房就提供10年永居的「黃金簽證」，近期在全球富人圈中蔚為風潮。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

海外置產話題持續發燒，放眼全球，杜拜因免稅優勢、高投報、房價具前景，再加上買房就提供10年永居的「黃金簽證」，近期更有台灣貴婦團出遊，直接在當地出手一套房的案例。

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甫自杜拜回國、從事餐飲業貴婦團成員之一李小姐透露：「去了杜拜一趟，才發現資本主義國家的運作，超乎想像，再加上超優惠政策福利，連叫Uber都可以叫到直升機，其實我們沒多想，就各自入手不同地區的不動產。」

李小姐選的是一間面對哈里發塔的物件，總價2300萬元，頭期款20％，後續每月工程款為房屋總價1%，貸款5成，2029年交屋。她補充：「主要是想拿黃金永居證，只要在杜拜置產1800萬元台幣，有開發商購買證明，就能向當地政府申請，時間大約1個月就能拿到。」

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▲在杜拜Uber都可以叫到直升機，示意圖。（圖／資料照）

換句話說，即便房子還沒蓋好，也能申請永居證，對此李小姐說：「不僅如此，不動產交易沒有其他稅金，只有土地登記稅4％，也沒有遺產稅、贈與稅，只有很低的遺產登記稅，不管怎麼看怎麼都比台灣稅制好。」

薩馥國際不動產亞洲市場負責人許詠晴指出：「杜拜之所以吸引全球投資者，與其稅務政策有很大關係。在杜拜購買房產後，不需繳納持有稅、房屋增值稅等，投資成本大幅降低，實現『賺多少，就拿多少。』」

許詠晴也透露：「杜拜黃金簽證給申請者10年永居，但卻沒有居住義務，變相讓許多富人避稅、資產配置，誘因極大。」

▲▼ 杜拜房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家提醒，海外投資還是要慎選開發商，雖然杜拜房地產投資備受保障，但杜拜房價波動性大，一案建商還是不少。（圖／讀者提供）

據了解，目前台灣移民杜拜的人數約落在200~250人上下，李小姐直言：「拿到永居後還能在杜拜自由貿易區設立公司，同樣免稅，加上迪拉姆匯率連動美元，不同於另一個熱門的日本房地產，可能會有匯損問題。」

但許詠晴也提醒：「海外投資還是要慎選開發商，杜拜房價波動性大，一案建商還是不少，投資者應該盡量避免，以免產生投資糾紛。」

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關鍵字：杜拜房地產投資永居貴婦哈里發塔股市房市

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