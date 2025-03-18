一年一度金聯平價宅釋出　全台最便宜「299萬台中套房」

記者項瀚／台北報導

2025年台灣金聯平價宅釋出，共有100件，北市總價最低為捷運大橋頭站旁大樓套房，僅935萬元；新北則為中和景平路公寓套房，僅635萬元。而放遠全台，最便宜為台中漢口路四段大摟套房，僅299萬元。

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▲台灣金聯釋出100戶平價住宅，其中總價最低的是台中「紐約廣場」套房 。（圖／台灣金聯提供）

台灣金聯今（18日）推出「平價住宅銷售」銷售活動，今年已是平價宅活動的第15年，件數從去年88件提高到100件，活動從3月20日起到4月21日止，為期33天。

台灣金聯董事長宮文萍表示：「今年平價宅平均單價，約低於去年實價登錄約8%左右，也就是92折，從全台100件來看，產品包括透天厝、公寓、大廈、套房、事務所，1000萬元以內的物件達40件，而有84%比例位於六都，而捷運宅物件則增加到15件。」

值得關注的是，台灣金聯副總黃顯鈞表示：「我們還是會擔心今年市場買氣較鈍，加上銀行放貸水位等問題，因此今年特別把延長履約期限從90天拉長到120天，若申購民眾仍在90天內完成，提貨券獎金就從過去的6萬元增加到10萬元；若在90~120天內完成，則還會有6萬元及其他禮券。」

黃顯鈞強調：「所有物件以定價申購免再加價、免仲介費、免代書費，貸款方面配合土銀、彰銀、台灣企銀專案，基本上只要申購人信用沒有問題，貸款7~8成、在90~120天內撥款都是沒有問題的。」

▲2025年台灣金聯平價宅整理。（表／記者項瀚製）

進一步觀察本次100件平價宅，台北市最低總價物件為大同區的「重慶大廈」8樓套房，權狀約13坪，總價935萬元，換算單價71.4萬元。新北市部分，最低總價為中和景平路4樓公寓，權狀10.38坪，總價635萬元，換算單價61.1萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「重慶大廈」位於重慶北路二段、民權西路交叉，樓下就是捷運大橋頭站，交通非常方便，又有學區優勢，作為小資通勤族自用、置產收租、學區設籍都非常適合，單價71.4萬元、總價千萬元內屬實不貴。

不過攤開「重慶大廈」實價登錄紀錄，近年沒有交易，最近1筆的套房交易在2019年，成交單價僅5字頭，也顯見平價宅再怎麼平價，仍擋不住近年房價兇猛的漲勢。

▲2025年台灣金聯平價宅釋出，台北市最便宜是捷運大橋頭站旁大樓套房，僅935萬元。（圖／記者項瀚攝）

放眼全台，最低總價落為台中漢口路四段13樓套房，權狀11.02坪，總價299萬元。最低單價部分，為桃園龍潭的108.5坪別墅，總價1314萬元，換算單價僅12.1萬元。

台中在地房仲、達仁地產董事蔣庚達表示，本次台灣金聯平價宅最便宜物件為「紐約廣場」，觀察實價登錄去年成交多筆，單價落在24~32萬元，本次釋出平價宅單價約27萬元，不算是非常便宜。

蔣庚達指出，「紐約廣場」座落北區漢口路四段，屬於台中老城區，生活機能沒問題，但非屬近年台中重點發展的區段，另外坪數小於15坪的物件在貸款上會比較吃虧，不建議買來投資收租，該物件以預算有限的首購族為主。

▲台灣金聯今（18日）推出「平價住宅銷售」銷售活動。（圖／記者項瀚攝）

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