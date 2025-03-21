從地標到廢墟　直擊員林「黃金帝國」最後一眼

記者陳筱惠／彰化報導

每座城市都有其輝煌與繁華象徵的建物，而「黃金帝國」位於彰化縣員林市中山路，緊鄰員林火車站，曾是南彰化最具代表性的地標建築。這棟大樓興建於1991年，地上14層、地下4層，當時以「員林最高大樓」之姿矗立於市中心，象徵著地方經濟的發展與繁華。

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▲「黃金帝國」位於彰化縣員林市中山路，緊鄰員林火車站，曾是南彰化最具代表性的地標建築。（圖／彰化縣政府提供）

在最風光的時期「黃金帝國」內部擁有各種娛樂及商業設施，包括溜冰場、MTV、KTV、電影院、餐飲店、甚至還有冰宮，吸引許多商家進駐，大樓的名稱「黃金帝國」更充滿氣派與野心，象徵著當時投資者對於員林商業市場的高度期待。

據在地人說法，當時不動產利率高達13%，「黃金帝國」3~4坪攤位的價格就高達百萬元，但仍有不少掏金者拿出積蓄買進，也讓該棟樓週邊發展出密集的市集、早市、餐飲等，成為員林市商圈中心。

▲1999年發生的921大地震重創台灣中部，讓「黃金帝國」僅繁榮不到10年。（圖／記者陳筱惠攝）

然而，1999年發生的921大地震重創台灣中部，「黃金帝國」僅繁榮不到10年，大樓在地震中結構受損判定為半倒，隨後被鑑定為危樓，原有的商家陸續撤離，這座地標逐漸被遺棄，只剩一樓攤商持續營業。

往後的25年，「黃金帝國」的命運急轉直下，從過去的繁華地標淪為一座荒廢的廢墟。這當中也不乏所有權人想出面整合，但多達280位的所有權人，因權益複雜導致難以達成共識，民間力量有限下，2、3次的整合都宣告失敗，該棟樓陷入長期的閒置狀態。

變成廢墟後，「黃金帝國」多次登上媒體版面，不論是颱風來臨、地震的高樓建築物散落物掉落、網紅「晚安小雞」擅闖，指大樓發生過命案，並涉造假拍攝遭街友追殺的事件、墜樓意外身亡、火災等事件層出不窮，替這棟樓再度蒙上陰霾。

▲▼「黃金帝國」破敗的外觀不僅影響市容，還成為社會問題的溫床，如今進行拆除作業，這棟廢墟大樓最後一眼也隨之曝光。（圖／彰化縣政府提供）

但隨著時間推移，「黃金帝國」破敗的外觀不僅影響市容，還成為社會問題的溫床。為了解決這個問題，彰化縣政府於2020年正式啟動都市更新計畫，並將「黃金帝國」列為優先處理的案件。而這也是彰化縣首例公辦都更案，政府拋磚引玉，將「黃金帝國」後方公有宿舍群約742.3坪土地納入都更範圍，佔比約49%，加上「黃金帝國」788坪土地、280位土地所有權人，於2024年10月發布都更計畫，2025年3月啟動拆除、招商同軌作業。

目前「黃金帝國」週邊已拉起封鎖線禁止人員出入，彰化縣府投入8100萬元經費進行拆除，未來預計打造一棟地上22層、地下4層的住商大樓。建設處更新發展科科長江家億也分享「黃金帝國」的最後一眼。

他說：「你無法想像走上樓去場勘時，這棟地標有多恐怖，有的樓層積水、廢棄物四散，甚至還有一股莫名的難聞味道，我還記得走到快頂樓時，迎面而來的巨量蝙蝠，飛舞在僅存一道光線中。」

▲最風光的時期「黃金帝國」內部擁有各種娛樂及商業設施，如今這塊招牌也將走入歷史。（圖／記者陳筱惠攝）

彰化縣政府建設處處長陳昌茂指出：「在公部門帶頭下進行都市更新，實現棒子與胡蘿波並濟，縣府魄力拆除危樓、加上一旁的公有土地導入，近年來也因不動產景氣大好，地主不願繼續看著自己的資產變負債，再加上由縣府主導，支持意願大大增加，目前已招開說明會，都得到很正向的反饋。」

江家億提到：「其實黃金帝國都更案得以啟動的重要契機，主要是天時、地利、人和，在結構安全無法改善，台灣多震的情況下，每次地震建物的損害又更加劇，加上員林房市景氣好，地價持續上漲，讓所有權人對現況絕望，反而重建意願很高。」

對於許多曾經見證過「黃金帝國」繁華時代的在地員林人來說，這棟大樓承載了無數回憶，而它的重生，也代表著城市進步的下一步。隨著都市更新計畫的推進，未來的員林市中心將再現昔日榮光，迎接新的時代到來。

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