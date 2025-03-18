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新美齊去年獵地82.9億　遇房市反轉！林傳捷：蛋黃區不擔心

▲▼ 新美齊董事長林傳捷。（圖／記者項瀚攝）

▲新美齊董事長林傳捷表示，公司正處於快速成長期，預期每年平均推60~80億元案量。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新美齊積極購地，光去年就大手筆砸80多億元買地。新美齊董事長林傳捷表示，只要有合適標的，還會繼續買，公司正處於快速成長期，希望每年平均推60~80億元案量。另外，針對去年919後房市反轉，他表示並不擔心，因公司布局主要都會區、蛋黃區，市場相對穩健。

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新美齊（2442）今（18日）舉行法說會，該公司去年營收10.9億元，稅後純益約3.15億元，年減26％，EPS（每股純益）為1.2元，決議配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元。

雖然去年獲利下滑，但今年新美齊預計迎來大案交屋，板橋「新美齊-画世代」目前銷售率98%，預計完工可挹注約89億元。明年則有三重「新美齊-The top」，預估可挹注約39.4億元。

值得關注的是，新美齊正在快速成長期，也積極購地，光在2024年就買下包括台中南屯惠仁段38.83億元、台中北屯溝背段13.79億元、新北三重頂崁段8.3億元、新北新店寶元段22.02億元，合計達82.9億元。

據新美齊法說會資料，在建房地與營建用地庫存合計達164.8億元量體。新美齊董事長林傳捷受訪時表示：「預期讓公司股本再擴張，今年只要有合適的土地，仍有繼續購地的計畫，期望平均每年推出60~80億元案量。」

▲▼台中,土地交易,建商,地價,南屯,文心路,ＢＭＷ,保養廠,新美齊,38億 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲去年新美齊以38.83億元買下南屯區惠仁段 96、97、109 地號建地。（圖／記者陳筱惠攝）

去年大手筆買地，隨即遇到房市反轉，是否擔心未來建案的銷售和利潤？林傳捷表示：「公司購地前都經過審慎評估、計算，也把最壞的情況考慮進去，加上地點都選擇主要都會區、蛋黃區，供需穩定，不論大環境如何，產品與地段只要對了，就是不敗的策略，不會擔心。」

不過，由於建照取得時程，新美齊在今年不會有新案推出，目前開發時間較明確的個案，像是台中機捷特區「溝背段」案預計年底前取得建照，其他像是三重左岸「頂崁段」案、高雄苓雅「齊功段」案、台中七期「惠仁段」案、以及新店開明商職舊址的「寶元段」案都預計在明年Q2~Q4取得建照。

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關鍵字：新美齊林傳捷法說會買地成長建商台中画世代

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