存到頭期款！她算出「每月要繳的房貸」傻了：什麼人能買得起房？

▲月收入要多少才能買得起房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房並非易事，就算存夠頭期款，也要衡量日後能否還出房貸。近日就有網友發文透露，她有200萬元的頭期款了，但如果真的買房，一個月至少要負擔4、5萬元，因此她就想知道，到底要領多少薪水，才能買得起房呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「什麼人才能買得起房呢」為標題發文，提到她現在存到了200萬元的頭期款，但是她看了中部的建案，發現都要1400萬元起跳，如果真的買了，未來每個月都要負擔至少4至5萬元的貸款，而且買的若是大樓，管理費累積下來也很可觀。

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因此原PO就想知道，買房買在1500萬元至2000萬元左右的人，月收入大概都有多少呢？之前耳聞房價有機會往下跌，但她實在很無感。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那麼多人想從外縣市搬來台中，房價要怎麼跌」、「單身、沒小孩，年收160萬買1400萬房子」、「買1500萬，年收100萬～110萬，加老婆年收50萬左右」、「雙薪14萬買1800萬，頭期400萬左右，還是有點硬」、「我跟老公年收加起來100萬（各50萬），買700萬預售屋，買便宜一點才有機會」。

也有網友直言，「說真的，我身邊全部是家裡有贊助」、「覺得趕快買，猶豫越久越貴」。