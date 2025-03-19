【廣編】中正區漲幅前茅！「皇翔柏悅」吸引高資產族、新二代置產潮

圖、文／皇翔提供

中正區得天獨厚地理位置、區域資源與未來發展，近五年預售平均單價漲幅，在台北十二大行政區中，皆名列前五，不只是中央機關所在地，明星學校匯聚，教育資源傲視各區，堪稱台北首善政經中心；加上政府翻轉軸線「西區門戶計劃」，台北雙星C1D1領軍，台鐵E1E2大樓、中華郵政雙塔等全面啟動，因此，看好區域前景與發展，成為政商富紳購屋置產首選。

台北市土地開發飽和，去年台北吹起「大都更時代」號角，不僅看見大安、中正精華區域屋零高齡化居冠現象，亦突顯精華區新推案稀珍性，「皇翔柏悅」輕取信義大道價值，在皇翔建設三十五年品牌實力下，以國際美學高標，心藝整合杭州南路一巷謐境。

皇翔建設致力將國際建築DNA帶進台灣，從國際建築、複合開發、頂奢飯店、頂級商辦，其代表作「皇翔御琚」攜手紐約地標推手Frank Williams擘劃信義計劃豪宅典範，並於2012年榮獲「亞洲10大超級豪宅」成為台灣營建品牌創舉、豪宅巔峰，睽違逾十年「皇翔柏悅」回歸信義大道，以稀有341坪方正基地，禮邀哈佛建築美學─呂建勳國際思潮雋琢、紐約Pratt藝術學院涵養─邱雅慧公設規劃、光拓彩通照明設計─孫啟能燈光演繹、上境設計─許富居景觀綠藝，名家團隊操刀，打造杭州南路難得的靜謐奢宅，27至37坪齊質緻琢，堪稱信義大道最後奢隱之御，稀珍保值敬邀雋藏。

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