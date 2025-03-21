國產署預告：國有房地包租4／22再釋出30戶　新案將涵蓋彰雲嘉南

▲國產署114年第2季將再推出國有房地包租至少30戶列標，產品遍及彰化、雲林、南投、嘉義。（圖／翻攝自財政部）



記者董美琪／綜合報導

財政部新一批國有房地包租於20日開標結果為34戶中標脫2標21戶，標脫率達61%。國產署預告，114年第2季將再推出至少30戶列標，產品遍及彰化、雲林、南投、嘉義等以試市場水溫，預計於4月22日公告。

國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業（下稱包租業)，由其轉租與次承租人居住使用（下稱國有房地包租）。

因國有非公用房屋分布零散且狀況各異，特別是屋齡較高的房屋，包租業者需先進行修繕，然後再轉租給民眾。此外，這些業者還需負責租賃住宅的管理業務。

國產署各分署114年1月21日公告114年度第1季國有房地包租標的共5標34戶（桃園市10戶、台中市11戶、苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶）。20日開標結果標脫2標21戶，加計112年開辦至今標脫戶數達179戶。

國產署表示，本次標脫2標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標。桃園市標的10戶，有4家搶標，由鴻富租賃住宅代管有限公司以年租金24萬8,888元得標；台中市標的11戶，多達6家搶標，由碩陽有限公司以年租金24萬7,000元得標。該等房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租與次承租人居住使用。

國產署進一步表示，國有房地包租屬整體住宅政策之一環，將持續篩選適當標的，第2季將再推出至少30戶列標，產品遍及彰化、雲林、南投、嘉義等以試市場水溫，預計於4月22日公告、6月12日開標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，屆時歡迎包租業踴躍投標。

另因本次開標結果仍有投標文件未備齊致成無效標情形，再次提醒包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，以免形成無效標。