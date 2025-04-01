台中小天母11期崇德路　 將現「建商代表作」值得期待

▲北屯區崇德路可以說是引領北台中轉骨的重要指標，大型連鎖餐飲品牌爭相插旗，商圈同時也升級。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2025年推案趨勢改變，隨著重劃區房價跳升，擁有豐富機能、商圈、學區的蛋黃核心區重回主戰場，其中被評爲「台中小天母」的崇德大道，集合了生活品質、便利機能以及未來發展潛力，也因近年來土地開發近飽和，使得新推案格外珍稀，綜觀北屯區發展30年，11期始終處於領導地位，目前崇德核心區域新案僅坤聯發一案獨秀，值得期待。

11期重劃區被稱為「台中小天母」及美食華爾街，區域除了同享14期將開幕的漢神洲際百貨、洲際棒球文創園區、巨蛋等重大設施外，更擁有崇德、松竹、昌平商圈，更值得一提的是，附近鄰近優質學區、教育環境選擇多，藝文空間和旗艦品牌生活時尚、美食餐廳都在這裡駐點。

其中11期豪宅聚落生活圈，圍繞著區域內主幹道「崇德路」發展，連鎖餐飲品牌早於5年前就陸續插旗，包含「多那之台中咖啡概念館」、「屋馬燒肉崇德店」、「青花驕麻辣鍋」、「春水堂」、「築間」、「星巴克」、「森森燒肉」、繁族不及備載的美食天堂，也讓崇德路短時間內就比肩台中美食一級戰區公益路。

▲北屯11期繁族不及備載的美食商家，讓崇德路短時間內就比肩台中美食一級戰區公益路。（圖／業者提供）

崇德路可以說是引領北台中轉骨的重要地點，而2025年上半年，11期崇德五路與崇德路交會的核心地段，坤聯發建設新案才剛取得建照，已經成為網路社群討論焦點，除了因地點極佳外，據悉此次更在建材與細節上下足功夫，加上推案的唯一性，在房市冷靜期下，反受到高度關注。

▲崇德路為台中市少見的南北向主要幹道，一條路橫跨14期重劃區、11期重劃區、4期重劃區一路到北區一中商圈。（圖／業者提供）

坤聯發崇德路案，規劃建築高度達23樓超高大樓建物，主攻講究居住質感的自住客層，下樓就是全齡的三分埔公園，社區距離「文心崇德」捷運站車程約2分鐘，今年即將落成的漢神百貨車程也僅約6分鐘左右，優質學區包含仁美國小、松竹國小、文心國小、崇德國中、馬禮遜美國學校、普霖斯頓雙語國小，地點部分無論自住或置產皆具備極高優勢。

▲11期重劃區公立、私立名校林立，教育環境選擇多。（圖／業者提供）

在地業者歐陽經理分析，崇德路為台中市少見的南北向主要幹道，一條路橫跨14期重劃區、11期重劃區、4期重劃區一路到北區一中商圈，沿線擁有捷運、學區、公園等多重優勢，相較新興重劃區來說，「台中小天母」具備更高的生活便利性。

據了解，坤聯發崇德路案避開低樓層設計，從4樓開始配置住宅，也因地點難尋，建商用心在建材與細節上下足功夫，整體規劃也更用心，力求打造成為代表作的頂級住宅，11期的坤聯發，預計將成為該區的標竿之作。

▲11期豪宅聚落生活圈、崇德路上，上半年僅坤聯發建設位於三分埔公園首排新案一案獨秀，值得期待。（圖／業者提供）

隨著該案建照取得，台中11期崇德路新案可謂2025年上半年最值得期待的預售新案，無論是地段、規劃、建材，皆為區域內最高規格，加上稀有性與適居規劃，一案獨秀，值得期待。