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這三都建商讓利潮出現？591「329全民購屋節」開跑、每週送現金助買房

▲▼ 購屋節,591新建案,房市,議價,優惠,六都,329全民購屋節,購屋金 。（圖／591提供）
▲591新建案為助民眾成家，連續三年推出「329全民購屋節」。

圖、文／591交易網提供

今年房市重頭戲329檔期將至，建商為衝刺買氣無不絞盡腦汁，根據591新建案統計六都、新竹議價率變化，整體較去年同期略增0.5個百分點，桃園、新竹、台南三都議價空間變大，其中新竹更是大增近2個百分點，顯示建商姿態有所軟化。591為幫助民眾成家，更連續三年推出「329全民購屋節」活動，自今年3月24日起至4月20日，週週送出10萬元購屋金，民眾除了享有建案優惠之外，還能夠天天抽5千元現金，多重好康福利減輕民眾購屋負擔。

591房屋交易網新聞公關課組長林哲緯指出，今年329檔期不只推案表現回穩，部分案場也陸續有買方回籠，關鍵在於建商為了擴大買氣，除了祭出送家電等促銷方案，議價上也會保有更多彈性，再加上近期央行Q1理監事會並沒有進一步推出更多打炒房措施，都有助於今年房市脫離谷底。

▲▼ 購屋節,591新建案,房市,議價,優惠,六都,329全民購屋節,購屋金 。（圖／591提供）

隨著市況慢慢回溫，591再度祭出多項優惠，其中最大亮點就是週週送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」即可完成報名，並獲得一張抽獎券，591新建案將會每週抽出1個名額，活動期間總共會抽4名幸運兒，幸運得主們只要在3月24日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用！

除了每週送出10萬元購屋金，「329全民購屋節」活動更祭出多項優惠，無論近半年是否有購屋規劃，民眾只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，就可以獲得抽獎資格，享有天天抽5千元現金的獲獎機會！

▲▼ 購屋節,591新建案,房市,議價,優惠,六都,329全民購屋節,購屋金 。（圖／591提供）

而為了減輕民眾購屋負擔，勇敢賞屋下訂，591新建案更提供建案超值折扣或是家電贈送等福利，只要在活動期間內挑選有興趣的建案並點擊「搶優惠」參與活動，即可瞭解建案優惠訊息，內容與使用有效期將以建商或代銷公司提供的專案為准，看到這裡，心動不如馬上行動，馬上參與現買現賺，買房送補貼，還不快來參加「329全民購屋節」!

關鍵字：購屋節591新建案房市議價優惠六都329全民購屋節購屋金

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