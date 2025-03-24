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中科第三間麥當勞開幕　在地：這區到底要開幾家？

▲▼ 西屯路三段,麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科商圈連鎖速食店眾多，麥當勞新店開在相對狹小的西屯路上，在地人一則以喜、一則以憂。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中科周邊商圈，西屯路上原為老廢鐵皮的建築經過改造，突然成為麥當勞開幕，而中科商圈連鎖速食店眾多，開在相對狹小的西屯路上，在地人一則以喜、一則以憂。不過信義房屋專家認為，該路段開設新據點，主要應是服務在地型客戶。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

中科園區已引進超過241家國內外高科技廠商、園區就業人口逼近6萬人，加上台積電預計在中科投資最先進製程新廠，雖然目前台積電二廠交地時程有變，但連鎖業者搶先佈局。

原先在台灣大道上已有2間附設得來速的麥當勞，再度於相對狹小的西屯路上再開一間，實際走訪，該間麥當勞雖無得來速，但坐落角間，周邊有小學以及豪宅建商造鎮交屋案。

▲▼ 西屯路三段,麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲麥當勞過去在該區原「愛買」有設點，這次在西屯路上開設新據點等於是「開回來」。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該角間佔地約50坪、建坪約百坪，據知情人士指出，該物件月租金單價落在2千元上下，總月租金20萬元左右，為區域單價新高；不過對於開在此，在地網友說：「這一區域到底要幾家麥當勞？」、「開在這裡會塞車塞爆。」、「第一次看到鐵皮屋麥當勞」、「小而美是趨勢，但沒得來速是硬傷」

信義房屋中科東大店陳泱儒則認為：「中科多有輪班的工程師，不少上下班時間與正常上班族不同，半夜下班要找個充饑的食物選擇性少，有這個需求存在。」

▲▼ 西屯路三段,麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該店周邊有上安國小以及豪宅造鎮超過600戶量體，周邊本就已有龐大住宅需求。（圖／記者陳筱惠攝）

陳泱儒說：「以麥當勞來說，過去在該區原『愛買』有設點，但該建物被收購後，人潮轉往台灣大道，在該路段開設新據點等於是『開回來』，主要應是服務在地型客戶，該店周邊有上安國小以及豪宅造鎮超過600戶量體，周邊本就已有龐大住宅需求，應是引流及分散台灣大道上2間店的負擔。」

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關鍵字：台中中科麥當勞速食店商圈信義房屋

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