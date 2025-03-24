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屋主開980萬賣不掉「半年後改價1280萬」！內行曝手法：雙方都賺

▲原PO發現，屋主半年後居然調漲房價。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

網路上常常有人用「賣不掉就加價賣」來揶揄房市，沒想到真實上演！一名網友表示，半年前看到屋主開價980萬元，結果半年後居然漲價到1280萬元，好奇這是什麼樣的操作？貼文曝光，有內行人透露，「這是一種銷售手法」。

有網友在臉書「買房知識家」發文，原本開價980萬的房子，賣了半年賣不出去，最近發現，居然直接改價為1280萬，不僅如此，另一間房子原本開價1680萬元，兩個月後卻改為1780萬元。

貼文曝光，有網友指出這是心理學，「製造買氣啊 ，不是一直都這種模式嗎」、「太便宜的話買家怕有問題，真的是加價賣」、「現在都玩這種心態，很多賣不出去的都加價，然後開始打電話說越來越貴了」、「業界口訣『賣不出去加價賣』，加價之後過一段時間恢復原來的價錢，再寫上『大降價』」。

也有網友提到，這種做法買賣雙方都開心，「因為最近都直接出價8折，屋主就讓你慢慢殺價，你開心，屋主也順你的心意」、「讓賣方殺價，得到買到便宜貨的快感，這是一種銷售手法」、「加價賣讓你砍好玩的，順便看看會不會幸運碰到不會砍的大盤子」、「賣不掉真的加價賣才賣得掉，以前鄰居要賣1300萬賣了半年賣不掉，後來直接掛1700萬，讓買家殺價，真的1450萬成交，買賣雙方都很爽」。

關鍵字：房市加價賣心理學買賣策略

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