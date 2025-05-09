26坪新屋「裝潢預算50萬」　過來人曝1處優先：空屋就要先做

▲原PO預算只有50萬。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房不只要準備頭期款，還要抓裝潢、家電等預算，一名女網友表示，年底就要交屋了，房型為26坪的3房新屋，希望裝潢的預算可以壓在50萬元，想問應該如何規劃比較好，「建議先做好的？ 天花板？地板？系統櫃？」對此，過來人推薦，建議先從「天花板、地板、牆壁」下手。

女網友在Dcard發文，「預算有限的裝潢要做什麼？」今年年底交屋，房型為26坪的3房新屋，家庭成員包括夫妻兩人、一名嬰兒和一隻貓咪，由於預算有限，也沒有時間上的壓力，打算先帶簡單家具入住。

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女網友指出，希望裝潢預算能夠壓在50萬元左右，並且主要著重在主臥裝潢，其餘兩間房間暫時不會使用，「目前考量是3台冷氣，另一間房當儲藏室用，建議先做天花板？地板？系統櫃？希望有軟裝為主的前輩可以先給點方向」。

貼文曝光，過來人建議先做「天地壁」，且空屋就要開始做，「天花板事後要做是最麻煩的，粉塵多、施工時間長，所以真的要做，天花板建議是空屋做」、「地板：理論上建商有送雖然很一般將就用。牆壁：建議驗屋時認真驗，有比較大不平整的方面或者髒污的請建商重新用過。天花板：基本上建商都是只有留線還有燈泡而已」、「天花跟牆壁做完要靜置個兩週左右，讓落塵跑」。

也有網友提到冷氣費用也不便宜，「天花板跟冷氣（含燈具）一步到位，地板、系統櫃可以之後再處理」、「基本上妳一定要買的有洗衣機、熱水器、冷氣（含安裝）、冰箱、衣櫃、床架、床墊、餐桌椅組、電燈（建商不會給），以上這些買好一點，甚至普通的，就要25-50萬不等」。